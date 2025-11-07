44 yıl geçse de YÖK’e direneceğiz

Haber Merkezi

Üniversite öğrencileri, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluşunun 44. yılında alanlara çıktı. 12 Eylül darbesinin ürünü olan YÖK’ün üniversiteleri piyasaya ve iktidarın denetimine açtığını vurgulayan öğrenciler protestolar düzenledi.

Ankara Üniversitesi öğrencileri, Tandoğan Kampusu içinde bir araya gelerek “YÖK, kayyum, polis, faşist çeteler: Bu abluka dağıtılacak!” pankartı açtı. Sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, özgür, demokratik ve özerk üniversite taleplerini yineledi. Polis tarafından ablukaya alınan öğrenciler, tüm engellemelere rağmen eylemlerini gerçekleştirdi.

BEYAZIT’A YÜRÜDÜLER

İstanbul’da da üniversite öğrencileri sokaktaydı. 19 Mart’taki protestoların başlangıç noktası olan esnaf yemekhanesi önünde bir araya gelen öğrenciler, “YÖK, kayyum ve çete düzenine karşı mücadeleye” şiarıyla Beyazıt Meydanı’na yürüdü. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 12 Eylül faşist askeri darbenin gençliğe dönük faturası YÖK oldu. YÖK, üniversiteleri sermayenin ihtiyacına göre şekillendirmenin yanı sıra gençliği tam denetim altına almanın ve kazanılmış demokratik hakların gasp edilmesinin hedefi ile 6 Kasım 1981’de kuruldu. YÖK’ün kuruluşunun üzerinden 44 yıl geçse de YÖK ve YÖK düzeni bugün de aynı amaçlar ile varlığını devam ettiriyor.”

YÖK düzeninin AKP-MHP rejimi ile cisimleştiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu baskı rejimi tarafından tüm haklarımız, özgürlüğümüz ve geleceğimiz adım adım saldırıya uğramaktadır. Eşit, parasız, bilimsel ve anadilde eğitim hakkımız yok sayılmakta, sermayenin ve siyasi iktidarın talepleri ile üniversiteler ticarethane, öğrenciler ise müşteri haline getirilmek istenmektedir” denildi.

GELECEKSİZLİK DAYATILIYOR

Siyasi iktidarın kendilerinin söz hakkını gasp ettiğini vurgulanan basın açıklamasında şöyle denildi: “Kayyumlar eliyle üniversitelerde kendi gerici ideolojisini ve neoliberal saldırılarını hayata geçirmekte, gençliğe koyu bir geleceksizlik dayatılmaktadır. Sadece eğitim hakkımız değil, yanı sıra eğitimin de yan kalemleri olan barınma, beslenme ve ulaşım haklarımız da piyasacı faşist rejimin saldırıları ile gasp edilmektedir. Üniversiteleri özgürleştirecek, mücadeleyi büyüteceğiz. YÖK’ün kuruluşunun 44. yılında bir kez daha herkesi YÖK, kayyum ve çete düzenine karşı örgütlü mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. YÖK kalkacak, polis gidecek üniversiteler bizimle özgürleşecek!”