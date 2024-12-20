45 bin ağacı katledecekler

İzmir Urla’nın Yağcılar Mahallesi’nde yer alan Altınköy’de, 650 konutluk bir proje için sit alanında inşaat izni alınmak istenmesi tepkiyle karşılandı. Projeye karşı açılan dava kapsamında bölgede keşif yapıldı.

Altınköy Koyunu Koruma ve Geliştirme Derneği (AKKOY) ile Yağcılar Mahallesi sakinleri, projeye karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı. Keşfe katılan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, projenin yapılması halinde 45 bin ağacın kesileceğini ve bunun doğaya ihanet olduğunu söyledi. Balkan, bölgedeki zeytin ve çam ağaçlarının kesilmesine, derenin doğal akışının bozulmasına dikkat çekerek ‘‘Doğaya yapılan bu ihanetin karşısında duracağız’’ dedi.

Altınköy’den sonra Çeşmealtı’nda yapılması planlanan marina projesi de yoğun tepki topladı. İzmir Çeşmealtı’nda düzenlenen çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısı, yurttaşların protestoları nedeniyle yapılamadı. Marina projesinin deniz ekosistemine ve bölgenin sosyal dokusuna zarar vereceğini belirten çevreciler, deniz trafiğinin artışıyla oluşacak kirliliğin, balık ölümlerine ve balıkçılığın yok olmasına yol açacağını ifade etti. Öte yandan Evrensel’de yer alan habere göre Aliağa İlçesi’nde 10 yıl önce gündeme getirilen “Şakran Yat Limanı” projesine dair ÇED toplantısının da Yenişakran Bölük Kahvesi’nde gerçekleştirilemeden son bulduğu belirtildi.