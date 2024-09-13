45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 2 tur geride kaldı

Macaristan'da düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ilk 2 tur karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda milliler, birinci turda açık kategoride Porto Riko, kadınlarda da Honduras'ı 4-0 mağlup ederek olimpiyata iyi bir başlangıç yaptı.

23 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Milli takım, ikinci turda ise açık kategoride Faroe Adaları, kadınlarda Bosna Hersek ile karşılaştı. Açık kategorideki maçtan 3-1 galip ayrılan ay-yıldızlılar, kadınlar kategorisinde rakibini 3,5-0,5 puanla mağlup etmeyi başardı.

45. Dünya Satranç Olimpiyatı, 23 Eylül'de sona erecek.