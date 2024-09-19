45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 8 tur geride kaldı

Macaristan'da düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 8. tur karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda altıncı turun açık kategorisinde Kanada, kadınlarda da Slovenya'yla karşılaşan milli takımlar, her iki mücadeleden de 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Yedinci turda milliler, açık kategoride Şili'yi 4-0, kadınlar kategorisinde de Estonya'yı 3-1 yenmeyi başardı. Sekizinci turda açık kategoride Karadağ'ı 2,5-1,5 yenmeyi başaran milli takım, kadınlar kategorisinde de Filipinler'i 2,5-1,5 mağlup etti.

Dokuzuncu turda milliler, yarın açık kategoride İspanya, kadınlarda ise Çin'le mücadele edecek.

Milli takımlar her iki kategoride de 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı.