45. Dünya Satranç Olimpiyatı sona erdi

45. Dünya Satranç Olimpiyatı Macaristan'da tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de sona eren 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türk satranççılar performanslarıyla dikkati çekti.

Organizasyonda 2. masa üçüncülüğüyle bronz madalya kazanan 15 yaşındaki büyükusta (GM) Ediz Gürel ile başarılı sonuçlar elde eden 13 yaşındaki GM Yağız Kaan Erdoğmuş'u otoriteler tarafından "satrancın geleceği" olarak gösterildi.

Olimpiyatta GM Mustafa Yılmaz da bir ilki başardı.

Dünya bir numarası Norveçli GM Magnus Carlsen ile berabere kalan GM Mustafa Yılmaz, bu oyuncudan puan alan ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

Açık kategoride 194 ülkenin yarıştığı olimpiyatlarda GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can'dan oluşan A Milli Erkek Takımı, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgiyle 12'nci oldu.

A Milli Kadın Takımı ise 180 ülke arasında 26. sırada yer aldı.

Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova'dan oluşan A Milli Kadın Takımı, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.