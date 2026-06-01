"45 gün içinde toplayın"
Sayısı 200’ün üzerinde eski CHP milletvekili yayınladıkları ortak bildiri ile partinin derhal olağanüstü kurultaya gitmesi çağrısı yaptı. Eski vekiller mutlak butlan kararını tanımadıklarını vurguladı.
Haber Merkezi
Önceki dönem CHP’den Meclis’e girmiş milletvekilleri ve senatörler mutlak butlan kararını kabul etmediklerini duyurdu. Aralarında Yakup Kepenek, Atilla Kart, Melda Onur, Mustafa Balbay gibi isimlerin bulunduğu 221 eski vekil ve senatör yayınladıkları ortak bildiriyle derhal olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu.
“Hukuk Devleti ilkesini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef alan “mutlak butlan” kararını kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Siyasi partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti içi süreçler ve Kurultay iradesiyle ilgili seçim süreçleri Anayasa 79. Maddeye göre yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Seçim süreçleri ile ilgili her türlü itiraz önce İlçe Seçim Kuruluna son olarak da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılır. YSK, usulsüzlük bulmaz ve itirazı reddederse seçilmişe mazbatasını verir. 79. maddeye göre YSK'nın verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının, siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi, demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır ve toplum vicdanında giderilmesi güç yaralar açmaktadır” denildi.
YARGI ELİYLE MÜDAHALE
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu nedenle CHP'nin 2.5 yıl önce yapılan ve Sayın Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Kurultayın "mutlak butlan" gerekçesiyle iptalini demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyoruz. Çünkü; siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır. Mutlak butlan kararı ile anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Mutlak butlancılar, tarihin doğru tarafında durmayan ve yarınlardan umudu olmayanlardır. Esas olan CHP örgütlerinin ve üyelerinin iradesidir. Siyasi iradenin yönlendirmesiyle verilen hukuk dışı yargı kararları ile CHP yönlendirilemez ve yönetilemez. Anayasa hükümlerine rağmen, yetkisiz bir istinaf mahkemesinin aldığı kararla, Demokratik ve Laik Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için en doğru, meşru ve hukuki çözüm yolu derhal Olağanüstü Kurultay Çağrısı yapmaktır. Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan "hukuki temsil boşluğu" en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan Olağanüstü Kurultay iradesiyle çözümlenir.
UMUDU SÖNDÜRMEYİN
Böylelikle iktidarın, yargı eliyle siyaseti düzenleme çabalarına anlamlı bir yanıt verilirken diğer yandan da 38. Kurultay sonrasında iki olağanüstü ve bir de olağan kurultayda CHP delegelerinin ve üyelerinin çok büyük desteğiyle Genel Başkan seçilen ve yaptığı çalışmalarla CHP'yi yeniden Türkiye'nin birinci partisi yapan Sayın Özgür Özel'in ülkemizin geleceği konusunda yarattığı büyük umudun sürdürülmesi sağlanmış olacaktır.
Türkiye'nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir. Bizler siyasi rekabetin, hukuka aykırı yöntemlerle değil milletin iradesiyle şekillenmesinden yana olan ve CHP örgütünden gelen önceki dönem parlamenterleri olarak Türkiye'nin demokratik birikimine, halkın iradesine, cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor ve derhal kurultay diyoruz.”
İmzacı eski vekil ve senatörlerin listesi şöyle:
1. Erol Ağagil
2. Yaşar Ağyüz
3. Mustafa Akaydın
4. Vezir Akdemir
5. Zekeriya Akıncı
6. Yakup Akkaya
7. Ayşe Nedret Akova
8. Bahattin Alagöz
9. Yavuz Altınorak
10. Züheyir Amber
11. Kemal Anadol
12. Ali Arabacı
13. Oya Araslı
14. Necla Arat
15. Çetin Arık
16. Metin Arifağaoğlu
17. Arsan Savaş Arpacıoğlu
18. Ali Arslan
19. Şevket Arz
20. Gani Aşık
21. İsmet Atalay
22. Abdülkadir Ateş
23. Aytuğ Atıcı
24. Erkan Aydın
25. Hasan Aydın
26. Osman Aydın
27. Ergün Aydoğan
28. Hüseyin Aygün
29. Feridun Ayvazoğlu
30. Mustafa Balbay
31. Bülent Baratalı
32. Süheyl Batum
33. Hüseyin Bayındır
34. Coşkun Bayram
35. Gülsün Bilgehan
36. Hüsnü Bozkurt
37. Mehmet Boztaş
38. Çetin Osman Budak
39. Rıdvan Budak
40. Mehmet Büyükyılmaz
41. Barış Can
42. Ethem Cankurtaran
43. Mehmet Alev Coşkun
44. Mustafa Çakır
45. Rasim Çakır
46. Halil Çalık
47. Musa Çam
48. İsmet Çanakçı
49. Tolga Çandar
50. Vahit Çekmez
51. Süleyman Çelebi
52. İzzet Çetin
53. Ömer Çiftçi
54. Yüksel Çorbacıoğlu
55. Osman Çoşkunoğlu
56. Halil Çulhaoğlu
57. Ayşe Eser Danişoğlu
58. İsmail Değerli
59. Kemal Değirmendereli
60. Nurettin Demir
61. Yılmaz Demir
62. Ali Demirçalı
63. İlhan Demiröz
64. Turgut Dibek
65. Celal Dinçer
66. A. Sedat Doğan
67. Muharrem Doğan
68. Orhan Düzgün
69. Mehmet Ali Edipoğlu
70. Kemal Ekinci
71. Oktay Ekşi
72. Emine Gülizar Emecan
73. Orhan Eraslan
74. Nevin Gaye Erbatur
75. Tuncay Ercenk
76. Fuat Erçetin
77. Ali Haydar Erdoğan
78. Haydar Erdoğan
79. Hikmet Erenkaya
80. Abdurrezzak Erten
81. Refik Eryılmaz
82. Mustafa Gazalcı
83. Hasan Gemici
84. Nejat Gencan
85. Süleyman Girgin
86. Coşkun Gökalp
87. Cengiz Gökçel
88. Cemalettin Gürbüz
89. Zeynep Damla Gürel
90. Uluç Gürkan
91. Ayşe Gürocak
92. Güneş Gürseler
93. Hulusi Güvel
94. Namık Havutca
95. Mahmut Işık
96. Ruşen Işın
97. Mehmet Kahraman
98. Sena Kaleli
99. Nail Kamacı
100. İrfan Kaplan
101. Mehmet Hilal Kaplan
102. Emin Karaa
103. Selahattin Karaahmetoğlu
104. Erdal Karademir
105. Tuncay Karaytuğ
106. Atilla Kart
107. Mehmet Kartal
108. Yılmaz Kaya
109. Yakup Kepenek
110. Mehmet Kerimoğlu
111. Mehmet Kesimoğlu
112. Ahmet Güryüz Ketenci
113. Ali Keven
114. İsmet Önder Kırlı
115. Emin Koç
116. Haluk Koç
117. Tevfik Koçak
118. Muhsin Koçyiğit
119. Osman Korutürk
120. Erdal Koyuncu
121. Ural Köklü
122. Ali İhsan Köktürk
123. Emre Köprülü
124. Şevket Köse
125. Tufan Köse
126. Mustafa Kul
127. Şevki Kulkuloğlu
128. Kazım Kurt
129. Rüştü Kurt
130. Muzaffer Kurtulmuşoğlu
131. Sedef Küçük
132. Mehmet Küçükaşık
133. Faruk Loğoğlu
134. Türkan Miçooğulları
135. Mustafa Moroğlu
136. Güldal Mumcu
137. Ziya Gökalp Mülayim
138. Ali Oksal
139. Güldal Okuducu
140. Melda Onur
141. Selahattin Öcal
142. Ensar Öğüt
143. Kadir Gökmen Öğüt
144. Şinası Öktem
145. Hasan Ören
146. Sakine Öz
147. İsmail Özay
148. Ahmet Sırrı Özbek
149. Hüseyin Özcan
150. Osman Özcan
151. Suat Özcan
152. İbrahim Özdiş
153. Kamil Özev
154. Kazım Özev
155. Ufuk Özkan
156. Yüksel Özkan
157. Mustafa Özyurt
158. Mustafa Özyürek
159. Bilgin Paçarız
160. Mehmet Parlakyiğit
161. Sedat Pekel
162. Kemal Sağ
163. Nadir Saraç
164. Faruk Sarıaslan
165. Ali Sarıbaş
166. Sıdıka Sarıbekir
167. Timucin Savaş
168. Mehmet Nuri Saygun
169. Bedri Serter
170. Nur Serter
171. Behiç Sonbay
172. Ertöz Vahit Suiçmez
173. Tayfur Süner
174. Ali Haydar Şahin
175. Şadan Şimşek
176. Yahya Şimşek
177. Ali Tekin
178. Hayati Tekin
179. Erol Tınaztepe
180. Mustafa Timisi
181. Mehmet Tomanbay
182. Ramis Topal
183. Binnaz Toprak
184. Muharrem Toprak
185. Altan Tuna
186. Zülfükar İnönü Tümer
187. Neccar Türkcan
188. Elif Doğan Türkmen
189. Rıza Türmen
190. Enis Tütüncü
191. Şahin Ulusoy
192. Necati Uzdil
193. Sedat Uzunbay
194. Zeki Ünal
195. Baha Ünlü
196. Halil Ünlütepe
197. Engin Ünsal
198. Hüseyin Ünsal
199. Fahrettin Üstün
200. Akın Üstündağ
201. Kazım Üstüner
202. Ali Cumhur Yaka
203. Rıza Yalçınkaya
204. Abdülaziz Yazar
205. M. Ziya Yergök
206. Erdoğan Yetenç
207. İdris Yıldız
208. Sacit Yıldız
209. Dilek Yılmaz
210. Mustafa Yılmaz (Malatya)
211. Necati Yılmaz
212. Rıza Yılmaz
213. Ahmet Yılmazkaya
214. Bayram Yılmazkaya
215. Selami Yiğit
216. Bekir Yurdagül
217. Candan Yüceer
218. Vedat Yücesan
219. Alaattin Yüksel
220. Şefik Zengin
221. Veli Zeren