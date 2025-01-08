45 günlük nöbet

Efes Selçuk Belediyesi bütçesinin yüzde 60’ını oluşturan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin, Tarım ve Ormanı Bakanlığı’na devredilme girişimine karşı 24 Kasım’da başlayan nöbet sürüyor.

Belediye emekçileri, kitle örgütleri İzmir’in yanı sıra çevre illerden de gelen yurttaşlar ilçe halkının mücadelesine destek veriyor.

NÖBET ALANINDA MECLİS

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in başkanlık makamını nöbet alanına taşımasının yanı sıra belediye meclis üyeleri de mobil makama vekâlet etmeye devam ediyor. Meryem Ana evi nöbet alanındaki meclis toplantısını terk eden Cumhur İttifakı üyelerine tepki gösteren Ceritoğlu Sengel, nöbete destek veren herkese ise teşekkür etti.

"Yılın ilk oturumunu gönül isterdi ki meclis salonlarında yapabilelim" diyen CHP'li Başkan, "Ancak Efes Selçuk’un hakkını korumak için burada yapmakdurumunda kaldık. Halkı saymayanı, emekçiyi saymayanı ben hiç saymam. Kendi meclis üyelerimle Cumhur İttifakı’nın meclis üyelerini topladım ve bilgi verdim. Hiçbirinin haberi yoktu. Komisyon üyeleri seçilmeyecek olsaydınız hiç gelmeyecektiniz. Komisyona seçilmek için geldiler ama halk için kalamadılar… ‘Ben meclis üyesiyim, sıradan vatandaş değilim’ diyorlar. Meryem Ana Evi nöbetinde nöbet tutanlar normal vatandaştı. Siz o normal vatandaşa kurban olun” ifadelerini kullandı.

17 OCAK'A KADAR KARAR

1970 yılından bu yana belediyeye ait olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili karar yaklaşık bir yıl önce belediyeye iletildi. Önceki dönem belediye başkanı tarafından 5 yıllık olarak yapılan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve gelirlerin bakanlığa devredileceği kararının belediye gelirlerinin yüzde 60’ına el koymak olacağını dile getiren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu kararı tanımayacaklarını diye getirdi. Devir işlemine karşı açılan yürütmeyi durdurma talebine ilişkin mahkeme kararının 17 Ocak’a kadar sonuçlanması bekleniyor.