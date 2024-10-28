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45 ilde IŞİD operasyonu: 216 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde gerçekleştirilen IŞİD operasyonunda 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Güncel
  • 28.10.2024 09:15
  • Giriş: 28.10.2024 09:15
  • Güncelleme: 28.10.2024 09:18
Kaynak: AA
45 ilde IŞİD operasyonu: 216 gözaltı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından GÜRZ-23 operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya, 45 ilde gerçekleşen IŞİD'e yönelik yapılan operasyonlarda 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şüphelilerin geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edilirken örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Yerlikaya paylaşımında, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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