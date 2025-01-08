45 kişiye mezar olmuştu: Seda Apartmanı'nın iddianamesi 23 ay sonra tamamlandı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Mercimektepe Mahallesi'nde bulunan Seda Apartmanı da yıkıldı.

Bu apartmanın yıkılması sonucu en küçüğü 2,5 yaşında bebek olmak üzere 45 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Seda Apartmanı'yla ilgili iddianame depremden tam 23 ay sonra hazırlandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seda Apartmanı'nın müteahhidi, fenni mesulü ve statik proje müellifi Ali Babaoğlu hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

EKSİKLİKLER BİR BİR TESPİT EDİLDİ

İddianamede, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda binanın 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe tabi olduğu ve ilk ruhsat tarihinin 30 Haziran 1997 olduğu tespiti yer aldı.

Binanın proje aşamasında; statik proje içeriği yetersizliği, temel donatı alanı yetersizliği, temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği, kolon boyutları yetersizliği, kolon donatı alanı yetersizliği, kiriş donatı alanı yetersizliği, döşeme kalınlık ve donatı alanı yetersizliği, yetersiz donatı detaylandırmasının bulunduğu belirtildi.

Binanın yapım aşamasında ise donatı detaylandırması yetersizliğine dikkat çekilerek, "Bu nedenlerle yapım sorumlusu müteahhit, fenni mesul, statik proje müellifinin 'asli kusurlu' oldukları tespit edilmiştir" denildi.

"KUSURUM BULUNMAMAKTADIR"

İddianamede, sanık Ali Babaoğlu'nun ifadesine de yer verildi. Babaoğlu, "Meydana gelen yıkım nedeniyle kusurum bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SAVCIDAN "KAHRAMANMARAŞ DEPREM BÖLGESİ" VURGUSU...

Cumhuriyet Savcısı, iddianamede bilirkişi raporuna atıf yaparak, "Şüpheli, Kahramanmaraş ilinin deprem bölgesinde olduğunu, usulüne uygun yapılmayan ve tespit edilen eksikliklerin bulunması halinde yapılan yapıların meydana gelen depremlerde yıkılabileceğini objektif olarak var olan dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmasına rağmen üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlemiştir" dedi.

Savcı, Ali Babaoğlu'nun mesleğinin icrasından yoksun bırakılmasını da talep etti. Öte yandan, 5 şüpheli hakkında ek takipsizlik kararı verildi. Kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni istendi.

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NE OLMUŞTU?

Müteahhit Ali Babaoğlu'nun Kahramanmaraş'ta yaptığı ve 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 151, Seda Apartmanı'nda 45 ve diğer binalarda ise 76 olmak üzere en az 272 kişi yaşamını yitirdi. Ali Babaoğlu hakkında Palmiye Sitesi'yle ilgili tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

O dönem firari olan müteahhit Ali Babaoğlu'nun depremden bir yıl sonra, İzmir'in Çiğli ilçesinde Karşıyaka 7. Noterliği'ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu'na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile banka işlemleri gibi birçok konuda vekalet verdiğini gündeme gelmişti. Ali Babaoğlu, 23 Ağustos 2024'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde emniyet güçleri tarafından yazlığında havuz başında yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Babaoğlu ifadesinde, "Ben deprem gecesi travma geçirdim, bunalıma girdim" dedi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Eylül'de görülen Palmiye Sitesi'nin ilk duruşmasında Babaoğlu, şöyle savunma yapmıştı:

"6 Şubat depremleri sıradan bir deprem değildir. Devletimiz de 'yüzyılın afeti' diye tanımlamıştır. Yıkılan bloklar fay hattına denk gelmiştir. Son yönetmelikle yapılsa dahi yıkılır. 40 yıllık tecrübeli inşaat mühendisiyim ve Kahramanmaraş'ın en güvenilir mühendislerinden biriyim. Yeterli tecrübeye sahip bir inşaat mühendisiyim. Müteahhit ve mühendis attığı imzadan dolayı ömür boyu sorumlu olamaz."