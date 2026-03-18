45 milyon kişi açlığa sürüklenir

Savaş 18’inci gününü geride bırakırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı’na asker gönderme çağrısına Almanya, Avustralya, Japonya’nın ardından Avrupa Birliği'nden de ret geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bu bizim savaşımız değil" dedi. Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısının ardından konuşan Kallas, "(Birlik üyesi) hiçbir ülkenin bu savaşa çekilmek istemediğini" dile getirdi. Kallas, "Bu bizim savaşımız değil" ifadesini kullandı.

Almanya, İngiltere, İspanya, Japonya ve Avustralya da öncike gün benzer şekilde asker göndermeyeceklerini açıklamıştı. NATO dahi temkinli bir tutum sergileyerek Akdeniz'de ek güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

TRUMP ÇIKIŞ ARIYOR

Trump yaptığı açıklamada birçok ülkenin talebine yeterince destek vermediğini belirterek, bazı devletlerin "özellikle istekli görünmediğini" kaydetti. ABD Başkanı adlarını vermediği ülkelerin onlarca yıldır ABD tarafından korunduğunu ve topraklarında on binlerce Amerikan askerinin bulunduğunu sözlerine ekledi. Trump, Hürmüz çağrısını reddeden İngiltere’yi de eleştirdi, "Onlardan hiç memnun değilim" dedi. İngiliz başbakan keir Starmer, "Daha geniş bir savaşın içine çekilmeyeceğiz" demişti.

ABD Başkanının İran'ın müzakere istediği iddiası ise Tahran tarafından yalanlandı. İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ise iki aracı ülke tarafından Tahran'a iletilen ateşkes yapma teklifini reddetti.

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, bazı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için İran ile temas halinde olduklarını açıkladı. OPEC'in kurucu üyelerinden biri olan Irak bütçe gelirinin yüzde 90'ına yakınını ham petrol satışından elde ediyor.

IRAK VE KÖRFEZ YANIYOR

ABD ve İsrail’in saldırıları dün de sürerken İran ise Irak ve Körfez ülkelerindeki Amerikan hedeflerini vurmaya devam ediyor. Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, Victory Üssü ve Erbil Havalimanı’nı hedef alan eş zamanlı saldırılar düzenlendi.

Erbil’de etkisiz hale getirilen bir kamikaze İHA yerleşim yerine düştü. Irak eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari yaşananları "topyekun bir savaşın başlangıcı" olarak nitelendirdi.

BAE'nin Füceyre Emirliği'nde petrol sanayi bölgesine düzenlenen İHA saldırısı sonrası yangın çıktı. İsrail ordusu ise İran'ın İsrail'e füze fırlattığını ve savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığını duyurdu.

MİLYONLAR AÇLIĞA TALİM

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, İran savaşının Haziran ayına kadar sürmesi halinde milyonlarca kişinin açlık tehdidiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı. BM yetkilisi Carl Skau, Cenevre'de gıda, petrol ve artışlar sebebiyle mevcut sayıya ek olarak 45 milyon kişinin daha şiddetli açlığa sürüklenebileceğini belirtti. Skau, bununla birlikte dünya genelinde şiddetli açlık yaşayan insan sayısının rekor seviye olan 319 milyonu aşabileceğini söyledi.

ABD’DE SAVAŞ İSTİFASI

Trump’a ülke içinde de tepki yükseliyor. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi başkanı Joseph Kent, savaş nedeniyle istifa etti. Kent, Trump’a yazdığı mektupta, "İran ulusumuza karşı yakın bir tehdit oluşturmuyordu" dedi.

Kent şöyle dedi: "Savaşı vicdanım rahat şekilde destekleyemem. Bu savaşın, İsrail ve Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlatıldığı açık. Bu bir yalandı ve aynı taktik, bizi Irak’ta felaketle sonuçlanan savaşa çeken İsraillilerin kullandığı yöntemle aynıydı. Bu hatayı bir daha yapamayız."

PETROL KRİZİ ASYA’YI VURDU

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması nedeniyle yaşanan petrol krizi Asya’yı sarsıyor.

Sri Lanka: akaryakıt tasarrufu için Çarşamba gününü resmi tatil ilan etti. Sürücülerin alabileceği akaryakıt miktarı sınırlandırıldı.

Myanmar: Özel araçların plaka numaralarına bağlı olarak sadece dönüşümlü günlerde çalışmasına izin veriliyor.

Bangladeş: Enerji tasarrufu için üniversitelerde Ramazan tatili öne alındı. Planlı elektrik kesintileri uygulanmaya koydu.

Filipinler: Devlet daireleri, personelin haftada en az bir gün evden çalışmasını zorunlu kıldı.

Hindistan: Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.