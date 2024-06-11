45 paravan şirkete operasyon: 107 kişi yakalandı

"Sibergöz-44" operasyonlarında 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar lira para hareketliliği belirlendi, 107 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen "Sibergöz-44" operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar lira para hareketliliği belirlenen şüphelilere yönelik "Sibergöz-44" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 107 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydederek, polis ekiplerini tebrik etti.