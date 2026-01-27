45 yaşındaki Daniel Güiza imzayı attı
2008-2011 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Daniel Güiza futbol hayatına devam ediyor. 45 yaşındaki futbolcu, Endülüs Bölgesel Ligi ekiplerinden Jerez Industrial ile sözleşme imzaladı.
Kariyerinde 482 maça çıkan Guiza, 157 gol 35 asit yaptı.