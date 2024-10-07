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45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ajans Haberleri
  • 07.10.2024 23:38
  • Giriş: 07.10.2024 23:38
  • Güncelleme: 07.10.2024 23:38
Kaynak: İHA
45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Adıyaman’da 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, gece vakti yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinden yağma suçundan aranan ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.H., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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