45 yıldır 17 yaşında: Erdal Eren'in ölüm yıl dönümü

Erdal Eren’in 12 Eylül darbesinde yaşı büyütülerek darağacına gönderilmesinin üzerinden tam 45 yıl geçti.

Erdal Eren, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin ardından henüz 17 yaşındayken Milli Güvenlik Konseyi kararıyla yaşı büyütülerek 45 yıl önce bugün katledildi. Erdal Eren, 13 Aralık 1980’de Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi’nde idam edildi.

EREN'İN YAŞAMI

Erdal Eren, 1962’nin mart ayında Giresun’da dünyaya geldi. 19 Mart 1980’de idama mahkûm edilen Eren, Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği Üyesi ve Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisiydi.

Eren’in yol arkadaşlarından ODTÜ öğrencisi Sinan Suner, 30 Ocak 1980’de MHP’li Bakan Cengiz Gökçek’in koruması Süleyman Ezendemir tarafından öldürüldü.

Eren, Suner’in öldürülmesini protesto ettiği için 2 Şubat 1980’de gözaltına alındı. Gösteride çıkan çatışmada er Zekeriya Önge’yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı ve idama mahkûm edildi. 13 Aralık 1980’de yaşı büyütülerek infaz edildi.

Arkadaşı Ercan Koca ise Erdal Eren’in idamına tepkisini pankart asarak göstermek isterken gözaltına alınıp maruz kaldığı işkenceler yüzünden hayatını kaybetti.

GAZETECİLERE SÖYLEMİŞTİ

Erdal Eren idam edilmeden 16 saat önce kendisini ziyaret eden gazetecilere kendisini ibret olsun diye asacaklarını ve ölümden korkmadığını söyledi.

“Çok büyük bir ihtimalle bu işin ölümle sonuçlanacağını çok iyi biliyorum. Buna rağmen korkuya, yılgınlığa, karamsarlığa kapılmıyorum ve devrimci olduğum, mücadeleye katıldığım için onur duyuyorum… Mücadeleyi sonuna kadar, en iyi bir şekilde yürütmek ve yükseltmekten başka amacım yoktur.” Bu cümleler Erdal Eren’e ait.

Eren’in ailesine yazdığı son mektubunun bir kısmı şu şekilde: “… Şunu bilmenizi isterim ki, sizin binlerce evladınız var. Bunlardan daha niceleri katledilecek, yaşamlarını yitirecek, ama yok olmayacaklar. Mücadele devam edecek ve onlar mücadele alanlarında yaşayacaklar. Sizlerden istediğim bunu böyle bilmeniz, daha iyi kavramaya çaba göstermenizdir…”