450 bin sürücüye trafik cezası kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini ve toplamda 450 bin 334 araca-sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı.

HANGİ HATALARDAN DOLAYI İŞLEM YAPILDI?

Hız ihlalinde bulunan 129 bin 459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450 bin 334 araca-sürücüye işlem yapıldı.