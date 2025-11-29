450 milyon sterlinlik çöküş: Liverpool’un şampiyonluktan krize savrulan projesi

Premier Lig’i yalnızca altı ay önce şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, bugün tabelenin orta sıralarına çakılmış, son 12 resmi maçın 9’unu kaybetmiş bir takım. Anfield cephesindeki bu düşüş, İngiliz basınında, “Brendan Rodgers döneminin sonu kadar kötü” benzetmeleriyle anlatılıyor.

Bu çöküşün merkezinde ise tek bir sezonluk yaklaşık 450 milyon sterlinlik transfer kumarı var. Liverpool, 2025 yazında Premier Lig tarihinin en pahalı transfer penceresini geçirerek kasadan yaklaşık 446-450 milyon sterlin çıkardı. Alexander Isak'a 125 milyon, Florian Wirtz'e 100 milyon (bonuslarla 116) Hugo Ekitike'ye 69-79 milyon sterlin bandı Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez gibi ek hamlelerle toplam harcama 450 milyon sterlin eşiğini zorluyor.

Sportif direktör Richard Hughes, bu harcamayı “Gelecek on yılın omurgasını kurma” hamlesi olarak savundu; Wirtz ve Isak’ı Avrupa’nın “en önemli yeteneklerinden bazıları” olarak tanımladı. Ancak bugün aynı paket, İngiliz basınında “Liverpool’u Brendan Rogers dönemi kadar kötü hale getiren strateji” diye manşet oluyor.

KAĞIT ÜZERİNDE SÜPER AMA SAHADA ERİYEN YAPI

Kâğıt üzerinde bakıldığında Arne Slot’un elinde genç, atletik, üst düzey ve tecrübeli oyuncuları içeren bir kadro var: Isak, Wirtz, Ekitike, Frimpong, Szoboszlai, Salah, Van Dijk… Ancak Sky Sports’un altını çizdiği birkaç temel kırılma noktası, bu yatırımı sahada boşa çıkarıyor:

1- Savunma hattındaki yetersizlik

Trent Alexander-Arnold’un bedelsiz şekilde Real Madrid’e gitmesi ve yerini dolduracak doğal bir sağ bekin (Frimpong sakatlık/form sorunlarıyla) istenen etkiyi verememesi, tüm yapıyı bozdu. Konate’nin formsuzluğu, Gomez’in sürekli mevki değiştirmesi ve beşli savunmaya geçmek için oyuncu yetersizliği; Slot’u, kadroya uymayan ama ısrar ettiği bir 4’lü savunma şablonuna kilitliyor.

2- Isak, Wirtz ve Ekitike üçgeninde verim sorunu

Isak ve Wirtz etiketinin altında kalan yıldızlar olarak anılıyor; transfer bedellerine oranla gol ve asist katkıları, beklenen seviyenin çok uzağında. Ekitike’nin sakatlık ve uyum problemleri, yüksek ön alan presi ile geçiş hücumu arasında sıkışan bir hücum hattı yaratıyor.

3- Yaşlanan omurga ve tempo kaybı

Muhammed Salah ve Virgil van Dijk hâlâ kadronun yüzü ama artık prime dönemlerindeki atletizm yok. Basında yaşlanan omurga kavramı, her krizde tekrar gündeme geliyor.

PSV karşısında alınan 4-1’lik ağır yenilgi ve Forest'a karşı alınan 3-0’lık skor, Arne Slot’un koltuğunu sallayan kırılma anları oldu. Liverpool, tüm kulvarlarda son 12 maçta 9 mağlubiyet aldı. Bu seri, 1950’lerden bu yana görülen en kötü dönem.

Premier Lig’de şampiyonluk sonrası sezonu 12'nci sırada geçirme ihtimali, Leicester’ın 2016 sonrası serbest düşüşüyle yan yana yazılıyor.

Jamie Carragher, Telegraph’taki yazısında önümüzdeki hafta oynanacak West Ham, Sunderland ve Leeds maçlarını Slot için “işini kurtarma haftası” olarak tarif ediyor. Öte yandan talkSPORT cephesinde Simon Jordan, Slot’a 450 milyon sterlinlik yatırım yapıldığını hatırlatıp “Bu kadar para teknik direktörün vizyonuna göre harcandıysa, bu vizyonu bir sezonda çöpe atamazsınız” diyerek yönetimi acele karardan kaçınmaya çağırıyor.

İngiliz basınında dikkat çeken bir başka eksen de şu: Eleştiri okları artık sadece Arne Slot’a değil, Michael Edwards ve Richard Hughes’a da yöneliyor. FSG’nin Futbol Direktörü olarak göreve getirdiği Michael Edwards ve spor direktör Richard Hughes, bu 450 milyonluk pencerenin mimarları.

Football Insider ve bazı podcast’lerde, bu ikili için data’ya aşırı bağımlılık, yapay zekâ tavsiyelerine fazla güvenmek gibi eleştiriler dillendiriliyor; kötü giden sürecin faturasının masada eşit şekilde paylaşılması gerektiği vurgulanıyor.

The Guardian’ın haberinde net bir ayrım yapılıyor: Seçilen oyuncuların sorumluluğu Edwards-Hughes’a, bu oyunculardan takım yaratma sorumluluğu Slot’a ait. Yani başarı kolektif olacaksa, başarısızlık da öyle yazılmalı.

Bu kadar ağır sportif çöküşe rağmen, kimse Liverpool’un mali yapısı sağlam. Anfield Road genişlemesiyle 61 bin kapasiteli bir stadı, şampiyonluk sezonunun getirdiği yayın ve ödül gelirlerini, global sponsorluk ağını yanına alan, finansal olarak güçlü bir organizma olarak görülüyor.

ARA TRANSFER: ÇÖZÜM MÜ, DAHA BÜYÜK RİSK Mİ?

Ocak 2026, İngiliz basınına göre Slot-Edwards-Hughes üçlüsü için yeni bir sınav olacak: Doğal bir sağ bek ve savunma derinliği, listenin bir numarasında. Trent sonrası Frimpong hamlesi kâğıt üzerinde mantıklıydı ancak bugüne kadar sakatlıklar ve uyum problemi nedeniyle plan tutmadı.

Yeni yatırım yapılması, hem FFP hem de mental açıdan tartışılmalı. 450 milyonluk paketin sonuç vermediği daha ilk sezonda yeni büyük transferler yapmak, Edwards ve Hughes ikilisini hedef tahtasının en üst basamağına çıkaracak.

Kısacası, Liverpool bugün yalnızca bir teknik direktör tartışması yaşamıyor bir proje sorgulamasının içinde. “Veriye dayalı, planlı, sürdürülebilir” diye pazarlanan model büyük bir yıkımın kıyısında.

Liverpool’un avantajı şu, kulübün kökleri, gelir yapısı ve kurumsal hafızası hâlâ çok güçlü. Dezavantajı ise yanlış bir yön tayini. 450 milyon sterlinlik harcama gelecek sezonları da kötü bir biçimde etkileyebilir.