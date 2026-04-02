4500 günle emeklilikte kritik detay
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik için kritik detaya dikkati çekerek, "4500 prim günü, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve buna ek olarak 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasıdır. Bir kişi hem yaşını hem prim gününü tamamlamış olsa bile, eğer 25 yıllık sigortalılık süresi dolmamışsa emeklilik hakkını elde edemez" ifadelerini kullandı.
Dünya gazetesindeki yazısında Erdursun, şunları anlattı:
"Türkiye’de emeklilik sistemi, sigorta başlangıç tarihine göre farklı kurallar içeriyor. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar için geçerli olan düzenlemede en kritik unsurlardan biri “25 yıllık sigortalılık süresi” şartıdır. Ancak bu şartın kimler için dezavantaj oluşturduğu çoğu zaman yanlış anlaşılmaktadır.
Bu dönemde sigortalı olanlar için emeklilik şartları;
4500 prim günü, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve buna ek olarak 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasıdır. Yani yalnızca yaş ve prim günü yeterli değildir; sigorta başlangıcından itibaren 25 yılın da dolması gerekir.
Burada asıl dezavantaj, genç yaşta sigortalı olmayan, daha geç yaşta sigortalı olup 1999 sonrası sisteme dahil olan kişiler için ortaya çıkmaktadır. Bu kişiler, yaş şartını tamamlasalar ve hatta 4500 prim gününü doldursalar bile, sigorta başlangıcından itibaren 25 yıl geçmediği sürece emekli olamamaktadır.
Yani sistemde kritik olan nokta şudur: Bir kişi hem yaşını hem prim gününü tamamlamış olsa bile, eğer 25 yıllık sigortalılık süresi dolmamışsa emeklilik hakkını elde edemez. Bu durum özellikle geç yaşta çalışma hayatına girenler için ciddi bir mağduriyet yaratmaktadır.
Örneğin 2005 yılında sigortalı olan bir kişi, gerekli prim gününü tamamlayıp 58 ya da 60 yaşına ulaşsa dahi, sigortalılık süresi ancak 2030 yılında dolacağı için emekliliği bu tarihe kadar gecikecektir. Dolayısıyla kişi tüm şartları sağladığını düşünse bile, yalnızca süre şartı nedeniyle emeklilik hakkını kullanamaz.
Bu nedenle birçok kişi, yaşını ve primini tamamladığı halde neden emekli olamadığını anlamakta zorlanmakta; sorunun kaynağının 25 yıllık sigortalılık süresi olduğunu sonradan fark etmektedir.
Bağ-Kur kapsamında ise farklı bir uygulama bulunmaktadır. 5400 prim günü ile emeklilik mümkün olurken, 25 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmaz. Ancak bu durumda emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 62 olarak uygulanır. Bu nedenle özellikle süre şartına takılmak istemeyen kişiler açısından Bağ- Kur bazı durumlarda alternatif bir yol olarak değerlendirilebilmektedir.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için ise daha avantajlı bir sistem söz konusuydu. Bu kişiler 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartlarıyla emekli olabiliyordu.
1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlar için ise 25 yıllık sigortalılık süresi şartı tamamen kaldırılmıştır. Bu dönemde 4600 günden başlayarak kademeli şekilde artan prim günü şartı uygulanmakta, ancak ayrıca bir sigortalılık süresi koşulu aranmamaktadır.
Sonuç olarak;
9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için 25 yıllık sigortalılık süresi, emekliliği belirleyen en kritik unsurlardan biridir. Özellikle geç yaşta sigortalı olan kişiler, yaş ve prim şartlarını yerine getirmiş olsalar bile bu süreyi doldurmadıkları için emekli olamamakta ve emeklilik tarihleri beklediklerinden daha ileriye sarkmaktadır. Bu nedenle emeklilik planlaması yapılırken yalnızca yaş ve prim gününe değil, sigorta başlangıcına bağlı olarak oluşan 25 yıllık sürenin de mutlaka dikkate alınması gerekmektedir."