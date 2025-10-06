46 bin sağlık çalışanı greve hazırlanıyor

EMEK SERVİSİ

İnsan hayatını değil kârı önceleyen çarpık ABD sağlık sistemi hem hastayı hem de emekçiyi mağdur etmeye devam ediyor.

Yaklaşık 46 bin sağlık çalışanı 14 Ekim’de greve çıkmaya hazırlanıyor. Sağlık devi Kaiser Permanente’de çalışan yaklaşık 46 bin sağlık çalışanını temsil eden sendikalar, 3 Ekim’de grev kararı aldıklarını duyurdu.

Sağlık Çalışanları Birliği (AHCU) tarafından organize edilen iş bırakma eylemi, 14 Ekim’de başlayacak ve beş gün sürecek. Grev esas olarak Kaliforniya ve diğer Batı Kıyısı eyaletlerini etkileyecek; Hawaii’de de binlerce çalışan greve katılacak. Kaiser’de örgütlü en büyük sendika olan 31 binden fazla üyeye sahip UNAC/UHCP, bunun tarihindeki en büyük grev olacağını belirtti.

Sağlık çalışanlarının talepleri arasında insanca bir ücret ve güvenceli emeklilik öne çıkıyor. Kaiser çalışanları, yetersiz personel istihdamı ve beraberinde gelen ağır iş yükü, enflasyon karşısında ezilen çalışma ücretlerine karşı insanca çalışma ortamı talep ediyor.

Öte yandan Kaliforniya nüfusunun yaklaşık dörtte birine hizmet veren dev bir sağlık konsorsiyumu olan Kaiser, işçilerin taleplerini karşılayabilecek mali güce fazlasıyla sahip. “Kâr amacı gütmeyen kuruluş” statüsüne rağmen Kaiser, 2024 yılında net gelirini üçe katlayarak 12,9 milyar dolara çıkardı ve net varlığını 74,1 milyar dolara yükseltti. Bu servetin 66,4 milyar doları nakit ve yatırımlardan oluştu.