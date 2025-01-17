47 bin ölüm sonrası kırılgan ateşkes

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İsrail’in 15 aydır süren saldırıların 46 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği Gazze Şeridi’nde sağlanan ateşkes anlaşmasına dair sevinç kısa sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 19 Ocak’ya yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesin bazı maddelerinden caydığını iddia ederek fikir birliği sağlanana kadar anlaşmayı onaylayacak kabinenin toplanmayacağını söyledi.

Hamas'ın serbest bırakılacak Filistinli tutukların belirlenmesi konusunda Tel Aviv yönetimine “veto yetkisi” veren maddeye karşı çıktığını ileri süren Netanyahu, anlaşmanın Güvenlik Kabinesi’ndeki oylamasının ertelendiğini söyledi.

Netanyahu’nun iddialarına yanıt veren Hamas’ın üst düzey yetkilisi İzzet El Reşik ise anlaşmanın şartlarına bağlı olduklarını bildirdi. İsrail basını ise İsrail müzakere heyetinin, anlaşmanın detaylarına ilişkin Katar’ın başkenti Doha’da görüşmelere devam ettiğini bildirdi.

Ateşkesin duyurulmasına rağmen İsrail ordusu ise Gazze’deki katliamlarını sürdürdü. İsrail’in Gazze’nin orta ve kuzey kesimlerine bombardımanında en az 73 kişinin öldüğünü açıkladı.

EN ACİL OLAN ÇOCUKLAR

Gazze’de ateşkes duyurusu uluslararası toplumda memnuniyetle karşılanırken acilen anlaşmaya uyulması çağrıları yapıldı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, “Bu duyuru, İsrail saldırıları sonucunda büyük acılar çeken Filistin halkının tarihinde kanlı bir sayfayı kapatıyor” dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok büyük sağlık ihtiyaçlarının bulunduğu Gazze'ye desteklerini artırmaya hazır olduklarını bildirdi.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children, ateşkesin “hesap verebilirlik için ilk adım olması” temennisinde bulunarak Gazze’deki çocuklara yardımların ulaştırılmasının “en acil ihtiyaç” olduğunu bildirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Anlaşma tutarlı bir şekilde uygulanmalı” dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ateşkesin iki devletli çözüm yolunda vazgeçilmez adım olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile pazartesi günü görevi devredeceği Donald Trump’ın ikisi de ateşkesi üstlendi. Biden, ateşkesin kendi yönetimi altında geliştirildiğini vurgularken, Donald Trump ise ateşkesin 5 Kasım'da kazandığı zaferle ilişkili olduğunu ileri sürdü.