47 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

TFF 3. Lig 4. Grup’ta zor bir sezon geçiren ve amatör lige düşmesi daha önce kesinleşen Nazillispor, iç sahada Eskişehir Anadolu karşısında yaşanan ağır skorun ardından sahadan çekildi.

Pamukören Sahası’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, henüz 47. dakikada 12-0 geriye düştü ve karşılaşmaya devam etmeme kararı aldı.

Konuk ekip Eskişehir Anadolu, ilk yarıda rakip fileleri 11 kez havalandırırken, Nazillispor özellikle 22 ile 45. dakikalar arasında kalesinde 10 gol gördü.

İkinci yarının hemen başında gelen 12’nci golün ardından Nazillispor, sportif direktör Emre Kamış’ın talimatıyla sahadan çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun karşılaşmayı mevcut skorla tescil etmesi bekleniyor.

SEZON BOYUNCA AĞIR TABLOLAR

Sezonun ikinci yarısında büyük ölçüde altyapı oyuncularıyla mücadele eden Nazillispor, kadro ve organizasyon anlamında ciddi sorunlar yaşadı. Daha önce Karşıyaka’ya 10-0, Kütahyaspor ve Eskişehirspor’a 8-0, Ayvalıkgücü Belediyespor’a 8-1 ve Balıkesirspor’a 8-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, son 13 maçta kalesinde 84 gol gördü. Takımın kalan haftalarda sahaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kulüp, sezon içinde bahis ve şike soruşturmasıyla da gündeme gelmişti. Başkan Şahin Kaya, söz konusu soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

“TEMPOYU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTIK”

Karşılaşma sonrası Eskişehir Anadolu cephesinden yapılan açıklamada, maçın belirli bölümünden sonra oyunun kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Teknik direktör Veyis Kanber’in skorun erken yükselmesinin ardından oyunculara tempoyu düşürmeleri yönünde uyarıda bulunduğu ifade edilirken, gelişen pozisyonların golle sonuçlanmasının önüne geçilemediği kaydedildi.

Açıklamada, ikinci yarıda skor 12-0’a ulaştıktan sonra takımın kendi yarı sahasında kalarak oyunu rölantiye aldığı ve karşılaşmanın Nazillispor’un sahadan çekilme kararıyla sona erdiği vurgulandı.