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47 gündür aranıyordu: 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın cansız bedeni bulundu

Bursa'da 47 gündür aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın cansız bedeni zeytinlikte bulundu. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kadın
  • 19.10.2023 06:55
  • Giriş: 19.10.2023 06:55
  • Güncelleme: 19.10.2023 07:01
47 gündür aranıyordu: 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadının cansız bedeni bulundu.

Hisar ile Umurbey mahalleleri arasındaki zeytinliğine gelen çiftçi, ağaçta asılı birini görünce durumu polise bildirdi.

Bu araziye gelen ekipler, uzun süredir burada olduğu belirlenen cansız bedenin, Gemlik'te yaşadığı evden 2 Eylül'de ayrıldıktan sonra kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a (22) ait olduğunu tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, nöbetçi savcı da olay yerinde inceleme yaptı.

İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alan'ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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