47 ilde IŞİD operasyonu: 298 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 47 ilde IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüte finans sağladığı ve propagandasını yaptığı tespit edilen 298 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, çok sayıda ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.