47 ilde IŞİD operasyonu: 324 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, 47 ilde IŞİD’e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 324 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda hakkında aranma kaydı bulunan, örgüte finans sağladığı ve geçmişte örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilerin yakalandığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, il emniyet müdürlükleri TEM şube ekipleri tarafından 324 şüpheli yakalandı.
ARANMA KAYDI VE FİNANS DESTEĞİ TESPİTİ
Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlarda; haklarında aranma kaydı bulunan, IŞİD'e finansal destek sağladığı belirlenen ve geçmiş dönemlerde örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler yakalandı.