47. İstanbul Maratonu başladı

İSTANBUL (AA) - Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu başladı.

Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs durağının yanından verildi.

Maratonun başlama işaretini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri birlikte verdi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 47. kez gerçekleştiriliyor. Organizasyona 126 ülkeden 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı.

Maratona 4 ayrı kıtadan 43 elit atlet katılırken, erkeklerde son şampiyon Dejene Debela'nın yanı sıra Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir, kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa koşuda yer alacak isimler arasında bulunuyor. Yerli atletlerin de ulusal şampiyonluk hedefiyle koşacağı maratonda erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular "Türkiye şampiyonu" ünvanının sahibi olacak.

Organizasyona katılan 40 yaş ve üstü master atletlerden gereken dereceleri yapanlar, 2026 Dünya Masterlar Maraton Şampiyonası'nın yanı sıra 2027 yılındaki şampiyonaya da katılma hakkı elde edecek.

- Parkur

47. İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi oldu.

42 kilometre kategorisinde koşan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden Beşiktaş'a inecek ve sahil hattını izleyerek Galata Köprüsü'ne ulaşacak. Köprüyü geçtikten sonra Sirkeci yönüne dönerek Kennedy Caddesi üzerinden sahil yoluna ilerleyecek koşucular, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçip Rauf Orbay Caddesi'ni takip ederek Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam edecek. Katılımcılar, burada U dönüşü yapıp yine sahil yolunu izleyerek Gülhane Parkı'na gelecek. Parkın içinden geçen yarış, tramvay yolunu takip ederek Sultanahmet Meydanı'nda son bulacak.

Üç ayrı grup halinde başlatılan 15,5 kilometre yarışında koşucular, Yenikapı'ya kadar 42 kilometre yarışı ile aynı güzergahta devam edecek ve finiş Yenikapı'da yapılacak.

Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu'nda katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden koşuya başlayacak, Barbaros Bulvarı'nı takip ederek sahile inecek ve Tüpraş Stadı ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda yarışı tamamlayacak.

- Ödüller

47. İstanbul Maratonu'nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak.

42 kilometre kategorisinde toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak. Parkur rekoru kırılması halinde ise 5 bin dolar prim verilecek.

Organizasyonda birinciler 50 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin, dördüncüler 5 bin, beşinciler 4 bin, altıncılar 3 bin, yedinciler 2 bin, sekizincilere ise bin dolar ödül alacak.

Yerli atletlerde ise ayrı bir para ödülü dağılımı da olacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk 5'e giren Türk atletlere toplamda 400 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Kadınlar ve erkeklerde ilk beşe girecek atletlerde birincilere 60 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere 40 bin, dördüncülere 30 bin, beşincilere ise 20 bin lira ödül verilecek.

Maratonda tekerlekli sandalye kategorisinde ilk dörde giren sporcular sırasıyla 30 bin, 25 bin, 20 bin ve 15 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, ve 85 yaş üstü gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.

Tüm kategoriler göz önüne alındığında organizasyonda toplam 9,5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.

- Yollar kapandı

47. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.