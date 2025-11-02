47. İstanbul Maratonu: Başlama startını Özgür Özel verdi, Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu

Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu başladı.

Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında Boğaziçi Köprüsü'ndeki metrobüs durağının yanından verildi.

Maratonun başlama işaretini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri birlikte verdi.

Maratonun startı, 1923 göğüs numarasıyla koşacak Özgür Özel’in, “Hepimizin ayrı meşguliyetleri, ayrı tercihleri, ayrı mücadeleleri var. Ama bugün hep birlikte, bu güzel pazar gününde, dünyanın en güzel şehrinde spor yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Tadını çıkarın. Morallerimizi yüksek tutalım. Her şey çok güzel olacak” sözlerinin ardından verildi.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarışma sunucusu tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi.

“Kıymetli sporcular, sevgili katılımcılar, benim canım hemşerilerim; tam 224 gündür sizlerden uzakta, Silivri’de bir hücrede esir tutuluyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Maratonu’nda aranızda olmak, sizlerle beraber start vermek ve hep birlikte koşmak isterdim. Maalesef aranızda değilim. Fakat kalbim, yüreğim, umutlarım sizlerle. İstanbul Maratonu; birlikte koşmak, birlikte hedefe yürümek, engelleri aşmak, omuz omuza durmak demektir. İstanbul Maratonu; kıtadan kıtaya, kültürden kültüre, gönülden gönüle koşulur. İstanbul Maratonu, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek olmak isteyen gönüllülerin bu amaçla katıldığı bir yardımseverlik koşusudur. İstanbullular bu maratonda, iyilik peşinde koşarlar.” Bu yılki maratonda ben, adalet ve hürriyet için de koşmanızı dilerim. İnançla, azimle, kararlılıkla atılmış her bir adımınız, Cumhuriyete, demokrasimize ve geleceğimize damga vursun isterim. Bu yıl koştuğunuz maraton, yaptığınız iyiliklerle mutlu olacak herkes gibi bana ve yol arkadaşlarıma da inanç, umut ve mutluluk aşılayacak. Bu yıl koştuğunuz maraton, aynı zamanda adalet duygusunun tüm engelleri aşabildiğini ve hürriyet arzusunun, özgürlük sevdasının engellenemez bir güç olduğunu da anımsatacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Hepinize bol şanslar, iyi yarışlar… Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

PARKUR

47. İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası, Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi oldu.

42 kilometre kategorisinde koşan sporcular, Boğaziçi Köprüsü Anadolu Yakası girişinden Beşiktaş'a inecek ve sahil hattını izleyerek Galata Köprüsü'ne ulaşacak. Köprüyü geçtikten sonra Sirkeci yönüne dönerek Kennedy Caddesi üzerinden sahil yoluna ilerleyecek koşucular, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçip Rauf Orbay Caddesi'ni takip ederek Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam edecek. Katılımcılar, burada U dönüşü yapıp yine sahil yolunu izleyerek Gülhane Parkı'na gelecek. Parkın içinden geçen yarış, tramvay yolunu takip ederek Sultanahmet Meydanı'nda son bulacak.

Üç ayrı grup halinde başlatılan 15,5 kilometre yarışında koşucular, Yenikapı'ya kadar 42 kilometre yarışı ile aynı güzergahta devam edecek ve finiş Yenikapı'da yapılacak.

Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu'nda katılımcılar, Boğaziçi Köprüsü Anadolu Yakası girişinden koşuya başlayacak, Barbaros Bulvarı'nı takip ederek sahile inecek ve Tüpraş Stadı ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda yarışı tamamlayacak.

YOLLAR KAPANDI

47. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Saat 03.00'ten itibaren Boğaziçi Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatıldı.

Boğaziçi Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.