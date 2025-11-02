47. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 47. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği'nin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu.

Anadolu Yakası'nda Boğaziçi Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan 42,195 kilometrelik parkur Sultanahmet Meydanı'nda son buldu.

Koşuyu erkeklerde 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo; kadınlarda ise 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

Kadınlar kategorisinde bir diğer Etiyopyalı atlet Sofia Assefa, 2 saat 26 dakika 21 saniyeyle ikinci olurken, Kenyalı atlet Joan Jepkosgei ise 2 saat 26 dakika 36 saniyelik süresiyle üçüncü sırada yer aldı.

İLK 10'DA İKİ MİLLİ ATLET

Erkeklerde geçen yılın şampiyonu Kenyalı atlet Dejene Debela ise 2 saat 10 dakika 23 saniyeyle ikinci oldu.

Koşuyu 2 saat 10 dakika 26 saniyelik dereceyle tamamlayan Etiyopyalı Sufaro Woliyi ise üçüncü sırayı aldı.

İki milli atlet ise ilk 10 sırada yer aldı.

Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu sene ise 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle beşinci oldu.

Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniyeyle dokuzuncu oldu.

Yavuz Ağralı, 2 saat 23 dakika 24 saniyeyle 11. olurken, Mert Girmalegesse ise 2 saat 26 dakika 3 saniyelik derecesiyle yarışı 14. sırada tamamladı.