47. İstanbul Maratonu’nda avantajlı kayıt başladı

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton unvanına sahip 47. İstanbul Maratonu’nda avantajlı kayıt dönemi başladı. 2 Kasım günü koşulacak maratona 31 Ocak’a kadar kayıt yaptıranlar yüzde 80’e varan indirimden faydalanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen dünyadaki 25 Gold Label yarıştan biri olan İstanbul Maratonu, bu yıl 2 Kasım Pazar günü koşulacak. 42 ve 15,5K’ya katılacak koşucular, avantajlı dönem olarak belirlenen 31 Ocak’a kadar kayıt yaptırdıklarında sadece 490 TL ödeyecek.

Kayıt ücretleri 1 Şubat-31 Mayıs arasında 630, 1 Haziran-31 Temmuz arasında 790 ve 1 Ağustos-14 Ekim arasındaysa 895 TL olacak. Her sene renkli görüntülere sahne olan halk koşusu ise yine ücretsiz olacak.

İstanbul Maratonu Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinden start alacak. Elit atletlerin de katıldığı 42K, Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak. Köprüden start alacak 15,5K koşusu Yenikapı’da bitecek. Öte yandan sivil toplum kuruluşlarına bağış toplamak için organize edilen Kurumsal Koşu ile Halk Koşusu ise Dolmabahçe’de tamamlanacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Maratonu öncesinde Maraton ve Spor Fuarı yapılacak. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 30-31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek fuarda birçok spor markası yer alacak. Fuar kapsamında sportif organizasyon ve söyleşiler de yapılacak. Fuar kapsamında ayrıca 1 Kasım Cumartesi günü Çocuk Maratonu koşulacak.