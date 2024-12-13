47 kitap için toplatma kararı

Haber Merkezi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma kapsamında 47 kitap, 12 dergi ve 6 gazete sayısı hakkında toplatma kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022’de başlattığı bir soruşturma kapsamında 24 Eylül’de Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Payîz Pirtûk ile Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ile çok sayıda eve baskın düzenledi. Baskınlarda, haklarında "toplatma" kararı bulunmayan çok sayıda kitap, dergi ve gazeteye el konuldu.

Diyarbakır 4’üncü ve 3’üncü Sulh Ceza Hakimlikleri, kitap, dergi ve gazete sayıları hakkında toplatma kararı çıkardı. Karar, "3713 saylı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 25/2 hükümlerine" dayandırıldı.