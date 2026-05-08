47 milyon metreküp dip çamuru nereye gidecek?

Deniz ekosistemini iyileştirmeyi amaçlayan projelerden biri olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi/İZSU ile TCDD ortaklığında yürütülen İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi, Doğal Yaşam Adaları’nı iptal etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 Kasım 2025’te Doğal Yaşam Adaları’na ilişkin iptal kararını verdi ancak dayanak gösterdiği “Ekolojik Risk Değerlendirme Raporu”nun 2026 yılının Şubat ayında hâlâ tamamlanmadığını açıkladı. Raporun tamamlanmamasına rağmen verilen karar tartışma yarattı.

Proje, 2016 yılında alınan “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararıyla başladı. Yapılan bilimsel araştırmalar ve hidrodinamik modellemeler, İzmir Körfezi’nde su sirkülasyonunun artırılacağını ve ekosistem üzerinde olumlu etkiler oluşacağını ortaya koydu. Proje kapsamında körfezden çıkarılacak yaklaşık 47 milyon metreküplük tarama malzemesinin geri kazanılarak körfez içinde “Doğal Yaşam Adaları” oluşturulmasında kullanılması öngörüldü. Proje ile ekolojik dengenin güçlendirilmesi, su sirkülasyonunun artırılması ve deniz yaşamının desteklenmesi amaçlandı. Doğal Yaşam Adaları’nın iptal edilmesinin ardından, körfezden çıkarılacak dip çamurunun karaya taşınarak bertaraf edilmesi ya da Foça açıklarında denize dökülmesi seçenekleri gündeme geldi. Çamurun Foça açıklarına dökülmesi durumunda özellikle Foça ve Karaburun bölgesinde deniz ekosisteminin, balıkçılık faaliyetlerinin ve halk sağlığının olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Ayrıca Foça ve Karaburun açıklarında gündeme gelen döküm alanlarının bir kısmının, Çevre Bakanlığı tarafından ilan edilmiş Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı belirlendi. Çevresel hassasiyet gerekçesiyle Doğal Yaşam Adaları’nı iptal eden Bakanlığın, aynı bölgeleri dip çamuru döküm alanı olarak tarif etmesi ise tepki çekti.