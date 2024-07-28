48. Hitit Rallisi, Ankara'da gerçekleşti

Ankara'da 3 yıl aradan sonra, Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orange Fox, Petlas ve Ankara Genç İş Adamları Derneği katkılarıyla gerçekleştirilen Hitit Rallisi'ni Alp Atak-Alperen Tetik ikilisi kazandı.

Keçiören Belediyesinde cumartesi günü seremonik startı verilen ve aynı gün seyirci etabı yapılan 48. Hitit Rallisi'nde sporcular bugün, Keçiören, Çubuk, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinden geçen toplam 79,75 kilometre uzunluğundaki 7 etabı tamamladı.

Yarışı GMG Racing Rally takımında Alp Atak-Alperen Tetik ikilisi 47.19.70'lik derecesiyle birinci bitirdi. İkinci sırayı aynı takımdan 47.52.00'lık zamanıyla Osman Ceylan-Batuha Doğan ikilisi aldı. Üçüncü sırada ise 52.06.00'lık derecesiyle Ege Asal Motorspor'dan Murat Çetin-Derya Ulus çifti yer aldı.