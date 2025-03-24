48 kişi tutuklandı, 44 kişi serbest kaldı: Savcı bile yandaştan öğrendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte önceki gün adliyeye sevk edilen 92 kişi hakkında dün sabah saatlerinde karar açıklandı. Aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 48 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 44 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat gibi isimler de yer aldı. Tutuklanan isimler Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararı dahi tartışmalar eşliğinde alındı. Önce AA, Sabah gibi gazeteler henüz karar açıklanmadan önce İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığını, terör suçlamasından ise adli kontrolle serbest kaldığını yazdı. Ancak bir süre sonra bu, savcılık tarafından yalanlandı ve kararın henüz verilmediği belirtildi. Bu açıklamadan yaklaşık 1 saat sonra ise İmamoğlu hakkında verilen karar açıklandı. Hakkında ‘yolsuzluk’ soruşturması nedeniyle tutuklama kararı verilen İmamoğlu, ‘terör’ soruşturması nedeniyle ise adli kontrol de olmadan serbest bırakıldı.

Hakkındaki iddiaların ve bu iddiaları ortaya atanların kendisi için çöp niteliği taşıdığını söyleyen İmamoğlu hâkimlik ifadesinde "Bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir, ne de benimle ilgili fikir beyan edebilir. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namuslarını kaybetmiş kişilerdir" dedi. İmamoğlu, "86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Tutuklama kararının ardından İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak” ifadeleri kullanıldı.

Tutuklananlar arasında dikkat çeken isimlerden Buğra Gökce gözaltına alınmamış, kendi iradesiyle Vatan’a gitmişti. İPA Başkanlığı görevini yürüten Gökce yandaş Cem küçük tarafından hedef gösterilmişti. Gökce verdiği ilk mesajda “Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım. Hep birlikte başaracağız. Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten ve İBB’de görev almaya başladığından beri kentin tarihi dokusuna sahip çıkan işler yapılmasını sağlayan Mahir Polat ise ‘Kent Uzlaşısı’ suçlamasıyla tutuklananlar arasında yer aldı. Polat’ın tutuklanmasının ardından onun döneminde İBB’nin yaptığı olumlu işler sosyal medyada paylaşıldı. Polat “Ekrem Başkanımızla omuz omuza, alnımız ak, vicdanımız rahat bir şekilde dimdik duruyoruz. Bu kara propagandaya, iftiralara ve adaletsizliğe karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Biliyoruz ki hakikat er ya da geç ortaya çıkacak, adalet mutlaka tecelli edecektir. Güzel günler çok yakında” diye paylaşım yaptı.

Yine günlerdir yandaş medya tarafından hedef gösterilen İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü de Murat Ongun da tutuklananlar arasında yer aldı. Ongun, “Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İmamoğlu’nun ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçlamasından serbest bırakılmasına ve ‘yolsuzluk’ soruşturmasında sadece ‘bir kısım’ suçlamalardan tutuklanmasına itiraz edeceği öğrenildi. Başsavcılık ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmalarına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi.

Tutuklama kararlarının ardından CHP Lideri Özel ise ilk açıklamasında “Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazladır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir” dedi.

İktidardan ilk açıklamayı ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı. Tunç "Yürütülen adli soruşturmayı bir ‘siyasi soruşturma’ olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder" diye konuştu.

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İBB CEVAPLARI SÜRDÜRÜYOR

İBB Basın Danışmanlığı, İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara yanıt vermeye devam etti. Açıklamada, İBB’nin ABD’li şirketle yaptığı 5 milyon dolarlık ‘hibe’ anlaşmasına dair haberleri sildiğine ilişkin iddia yalanlandı.

İBB’den söz konusu iddia hakkında yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

İddia: İBB, ABD’li şirketle yaptığı 5 milyon dolarlık ‘hibe’ anlaşmasına dair haberleri sildi. Delilleri ortadan kaldırıyor yalanı.

Cevap: Hayır, haber silinmedi. İBB İstanbul sitesi kamu sorumluluğunda yayın yapar. Haber arşivine dileyen herkes ulaşabilir. Ancak VPN kullanan bazı hesapların İBB sistem güvenlik duvarı tarafından engellenmesi, haberin kaldırıldığı anlamına gelmemektedir. Bu durum teknik bir güvenlik önlemidir.

Gazetecilik, haberin içeriğini ve bağlamını araştırmayı gerektirir. İBB Basın Danışmanlığından doğru bilgiye ulaşmak mümkündür ve hüküm vermeden önce kaynağı kontrol etmek herkesin sorumluluğudur. İBB ve USTDA arasında imzalanan 5 milyon dolarlık hibe anlaşmasına dair haber, İBB’nin resmi internet sitesinde yayındadır.”

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‘MASAK RAPORUNDA SUÇ YOK’

İmamoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen MASAK raporu Rapora ilişkin Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak açıklama yaptı. Başak, "Yolsuzluk iddiaları ısrarla MASAK raporlarına dayandırılmaktadır. MASAK raporlarında kesinlikle böyle bir tespit yok. MASAK’ın böyle bir görevi de yok. İddia edenler açıkça suç işlemektedir" dedi.

Gazeteci Bahadır Özgür ise X hesabından, "İmamoğlu ve çalışma arkadaşları için hazırlanan rapor kadar bomboş olanını hiç görmedim. İktidarın niyetini, aklını bilmesek, ‘sanki dava çöksün diye bilerek yazmışlar bu raporu’ der insan!" yazdı.

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ŞİŞLİ’YE KAYYUM ATANDI

Tutuklama kararlarının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İBB ve Beylikdüzü’ne kayyum atanmazken Şişli Belediyesi’ne Şişli Kaymakamı kayyum olarak atandı. İBB Meclisi çarşamba günü başkanvekili seçecek.

Fotoğraf: Depo Photos

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TBB BAŞKANI KARALAR OLDU

İBB Başkanı olmasının yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı da yapan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından TBB Başkanlığı’na Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçti. Karalar, TBB’nin Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

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RTÜK’TEN TEHDİT

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, önceki gece medyanın yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermelerini isteyerek aksi halde ceza uygulanacağı tehdidinde bulundu.

Şahin, "Kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına tehditlere varan yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur" dedi.

RTÜK Başkanı'nın açıklamasının ardından birçok televizyon kanalı stüdyo yayınlarına devam etti.

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HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının hemen ardından, yaşananlara dair bilgi paylaşmaya başlayan ve eleştirilerde bulunan X hesaplarına, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirilmeye başlandı. Erişime engellenen gençlik örgütlerinin hesaplarına ek olarak, 100’lerce hesap engellendi. Engellenen hesaplar arasında 6 takipçisi olan da, 100 bini aşın takipçisi olan da yer aldı.

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HÂKİM KOŞARAK KAÇTI

İzmir Adliyesi’nde önceki akşam hâkimlerden skandal bir hareket geldi. Gözaltına alınanların serbest bırakılması için itiraz dilekçesi vermek isteyen avukatlar, İzmir Sulh Ceza Hâkimliği’nde beklenmedik bir tablo ile karşılaştı. İtirazları değerlendirmesi gereken hâkim ve kalem memurları koşarak kaçtı.

Avukatlar hâkim ve memurların adliyeyi terk etmesi nedeniyle avukatlar dilekçelerini teslim edemedi. Avukatlar tepki olarak dilekçelerini sulh ceza hâkimin kapısına astı.