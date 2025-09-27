48 köy toprak işgaline karşı tek ses olacak

Kamuoyunda ‘Süper izin’ olarak anılan zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını içeren kanun teklifini reddeden köylüler ve çevre savunucuları "Toprağımızdan Vazgeçmiyoruz" mitinginde yarın Muğla Menteşe’de bir araya gelecek. Enerji ve maden şirketlerinin doğa talanına izin verecek kanun teklifine karşı 48 köyün tehdit altında olduğu Muğla’da, Muğla Çevre Platformu ve Toprağımızı Vermiyoruz Platformu’nun çağrısıyla yapılacak eylem, yarın saat 16.00’da Menteşe’de gerçekleştirilecek.

PARTİLER DESTEK VERECEK

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, SOL Parti MYK Üyesi İlknur Başer, EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da katılarak Akbelen ve İkizköy’deki doğa mücadelesine destek verecek. Miting, farklı kesimlerden gelen güçlü bir dayanışmanın sesi olacak.

Platformlardan yapılan ortak açıklamada, “Süper İşgal Yasasına karşı temel haklarımızdan vazgeçmiyoruz, toprağımızı vermiyoruz. 7554 sayılı Torba Yasa; halkın mülkiyet, adalet ve onurlu yaşam haklarını hedef alan bir hak gaspı düzenlemesidir.

Acele ve üstün kamu yararı adı altında şirketlere yetki devredilmekte, idarenin kararları baypas edilmekte, mülkiyet hakkı fiilen yok sayılmaktadır. Kâğıt üzerinde yasal görünen bu düzen, halkın vicdanında meşru değildir ve hayatlarımızda karşılığı yoktur. 7554 sayılı İşgal Yasası, ÇED, imar, orman, mera gibi denetim mekanizmalarını etkisizleştiren bir süper izin rejimi kurarak devlet gücünü şirket menfaatine tahsis etmektedir. Bu yasa, mülkiyet hakkını hiçe sayarak acele kamulaştırma kararlarıyla köylülerin topraklarına el konulmasına olanak tanımaktadır” denildi.

Anayasaya aykırı olan bu düzenlemenin doğal varlıklara ve küçük üreticilerin bağımsızlığına karşı açık bir toprak gaspı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar dile getirildi: “Zeytinliklerin korunmasını kâğıt üzerinde bırakıp şirketlere teslim eden, meraları halkın ortak yararından koparan bu yasa; yaşam hakkımızı, hukuki güvencelerimizi ve ortak değerlerimizi hiçe saymaktadır. Şirketleşen devlet yönetiminin bu dayatmasını reddediyoruz. Bu reddediş yalnızca yaşam alanlarımızı değil; mülkiyet hakkımızı, özgürlüğümüzü ve en temel insan haklarımızı savunmaktır. Bu yasanın iptali ve uygulanmaması için mücadele edeceğiz. Tüm yurttaşlar bu hukuksuzluk karşısında hak, hukuk ve adalet talebimizi büyütmeye çağırıyoruz.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, miting öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Muğla’nın doğası, zeytinlikleri ve tarım alanları bizim en büyük değerimiz, mirasımızdır. Bu toprakları korumak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkıdır. Zeytin ağaçlarımıza dokunmayın, çünkü zeytin ağaçlarımız doğamızın, sağlığımızın sigortasıdır. Akbelen’de, İkizköy’de yaşanan süreçte köylülerimizin yanındayız. ‘Toprağımızı Vermiyoruz’ mitingi, bu kararlılığın ve dayanışmanın en güçlü ifadesi olacak. Tüm vatandaşlarımızı Pazar günü Akbelen’in sesi olmaya davet ediyoruz.”

∗∗∗

AKBELEN MÜCADELESİ 6’NCI YILINDA

Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde, Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlayan linyit madeni sahasının genişletilmesi için çalışmalar 2019 yılında başladı. Enerji ve madencilik faaliyetlerini hızlandırmayı amaçlayan yeni kanunla birlikte Akbelen’de zeytinliklerin sökümü yeniden başladı. 7574 Sayılı Kanun, 24 Temmuz’da Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaştı. Kanunun 11. maddesine eklenen geçici bir maddeyle, Muğla’da İkizköy ve çevresindeki 50’den fazla mahalle kömür istimlak sahası olarak belirlendi. Bölgedeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin sahibi YK Enerji, 15 Eylül’de basına gönderdiği bilgi notunda, öncelikle ruhsat sahasında bulunan 151 adet zeytin ağacının taşınacağını açıklamıştı.