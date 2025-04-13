48 saatte beş kadın hayattan koparıldı

HABER MERKEZİ

Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Son olarak dün 5 farklı kentte 4 kadın erkekler tarafından katledildi. 1 kadın ise şüpheli olarak ölü bulundu 1 kadın ise yaralandı.

İstanbul Esenyurt’ta 17 yaşındaki Melisa Nur G., erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Hasan E., tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kadının annesi Sevda G. de Hasan E. tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Ağıır yaralanan Melisa G., hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan Hasan E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya’da Nazmiye Urgun ise evli olduğu İbrahim Urgun tarafından ateşli silahla katledildi. Katil zanlısı daha sonra aynı tüfekle kendisini vurdu.

Denizli'de M.K. isimli erkek, eskiden evli olduğu Hatice Ünlü'yü bıçaklayarak öldürdü. Yanındaki erkeği de ağır yaraladı.

Malatya'da Beste Kızılay, evli olduğu erkek tarafından katledildi. Olay yerinde bulunan fail Alican Kızılay gözaltına alınarak emniyetine götürüldü.

Hakkari'de 55 yaşındaki Hamide Değirmenci şüpheli bir şekilde evinin bahçesinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.