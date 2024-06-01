48. TMMOB Genel Kurulu’nda Anayasa mesajı: Erdoğan için anayasa yapılmaz

TMMOB 48. Genel Kurulu dün Ankara’da başladı. Konuşmalarda Gezi direnişinin 11’inci yıldönümü selamlanırken iktidarın ülkede yarattığı yıkıma ve meslek odalarına karşı aldığı düşmanca tavra da dikkat çekildi.

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Olağan Genel Kurulu, dün Kocatepe Kültür Merkezi’nde başladı. Açılışın ardından Genel Kurul, komisyonlar oluşturulması, 47. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu ile Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının sunulmasıyla devam etti. Komisyon raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanmasının ardından TMMOB Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu asıl ve yedek adayları belirlendi.

Genel Kurula CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yanı sıra milletvekilleri, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Özel ve Hatimoğulları birer konuşma yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz açış konuşmasında Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünü hatırlatarak; “Eşitliği, özgürlüğü paylaşmak için, bu ülkenin ağacına, kuşuna sahip çıkanlara genel kurulumuzun selamını göndermek istiyorum. Gezi’de yitirdiğimiz çocuklarımıza bin selam olsun. İktidar nefretinden, bizler de hasretimizden onları unutamadık. Gezi direnişi gibi tertemiz alınlarından öpüyorum hepsini” dedi.

TMMOB’YE GÖZLER KAPALI, KULAKLAR SAĞIR

TMMOB’un 6 Şubat depremlerine ilişkin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Koramaz, deprem bölgelerinde sorunların devam ettiğini söyledi. Koramaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TMMOB’un görüş ve önerileri bu ülkede dikkate alınsaydı, kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme feda edilmeseydi, her seçim döneminde rüşvet olarak imar afları gündeme getirilmeseydi yaşanan acının boyutları bu düzeyde olmazdı. İktidarın TMMOB’a gözleri kapalı ve kulakları sağır. Biz mesleğimizin hayatı öneminin bilincindeyiz.”

Koramaz, İliç’te yaşanan liç kayması ve işçilerin göçük altında kaldığı olayla ilgili de “Dava dilekçelerimizde belirtmemize rağmen göz göre göre geldi. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Dokuz işçimiz göz göre göre katledildi. Ülkemizde sömürge madenciliğine son verilmelidir. Tüm iş cinayetlerinde sorumluluğu bulunan herkes yargı önüne çıkarılmalıdır” dedi.

Yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koramaz’ın “Salonda muhalefet partilerinin liderleri var. Mevcut yasaları işine geldiği gibi uygulayan, anayasayı uygulamayan bu zihniyetle ne yeni bir anayasa yapılır, ne de anayasa tartışılır. Onlara can suyu vermeyelim” sözleri salondan alkış aldı.

TMMOB’NİN SESİNİ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR

Koramaz’ın ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasına Gezi Direnişi sırasında hayatını kaybedenleri anarak başladı. Özel, şunları söyledi:

Bu iktidarın TMMOB’un sesini kesmeye çalışması tesadüfi ya da kişisel hırslarla değil taktiksel bir yaklaşımdır. Bizlerin iktidarda olduğu bir süreçte odalarınızın geçmişte sizlerden alınan, üyeyle bağınızı koparan hangi yetki varsa bunları iktidarımızın ilk 100 gününde geri iade etmenin sözünü şimdiden veriyorum. İktidarın kontrolüne girmediği için ideolojik düşmanlık güdülen TMMOB’un mühendislerinin ve mimarlarının çokça sorunu var. Son yıllarda sağlık, yargı, eğitim ve diğer alanlardaki meslek dallarında çalışan kamu personelleri için pek çok mevzuat çıkarılmışken kamuda görev yapan mühendislere yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bundan belki 15 yıl önce eşit olan özlük hakları, maaş ve diğer ödemelerle arada büyük bir uçurum çıkarmıştır”

Anayasa tartışmalarına da değinen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mevcut anayasaya uyuyorsanız arkadaşlarımız içeride değil demektir, İstanbul Sözleşmesi’nden tek imzayla çıkılamıyor demektir. Uyuyorsanız, anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı fiilen ilga değil demektir. ODTÜ’deki Devrim Stadı öğrencilere kapalı olduğu müddetçe, Boğaziçi’nde kayyum görev yaptığı müddetçe, Manisa’da, Osmaniye’de, Rize’de hemşerilerimiz Sayın Erdoğan’ın, Bahçeli’nin, benim, İzmir’de Dervişoğlu’nun hemşerileri belediye başkanı seçebiliyorken, Eş Genel Başkanın (Tülay Hatimoğlulları) kentinde ya da Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’ında seçilen belediye başkanına kayyum atıyorsanız anayasaya uymuyorsunuz demektir. Bazılarının belediye başkanı seçebildiği, bazılarının belediye başkanı seçemediği yerde anayasada eşitlik ilkesi varsa da uyulmuyor demektir.

Ben anayasa masasına oturmak için sabırsızlanıyorum ama önce oturması gereken 17 milyon 499 tane seçmenim ve bütün muhalefet seçmenler vardır. Muhalefete bu güvenceyi verecek bir yönetim anlayışına dönülebilirse, ayaktaki antidemokratik prangalardan kurtulunursa CHP sivil bir anayasa yapar. Anayasayı herkesle konuşuruz ama Erdoğan’a anayasa yapmayız.

DOĞAYA, İNSANA AİT NE VARSA PEŞKEŞ ÇEKTİLER

Genel Kurul’da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"AKP iktidarı 22 yıllık iktidarı döneminde, Türkiye’nin neoliberal politikalarının uygulanması konusunda ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki gelmiş geçmiş en başarılı iktidarı. Neoliberal politikaları uygulayarak Türkiye’deki bütün doğaya ait ne varsa, insana ait ne varsa, emeğe ait ne varsa hepsini uluslararası ve yerli sermaye başta olmak üzere her kesime peşkeş çektiler. Kobani Kumpas Davasında Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile beraber 13 arkadaşımız 407 sene hapse mahkûm edildi. Türkiye’nin bütün demokrasiden yana güçleri olarak, vicdan sahibi insanlar olarak, bu ülkenin özgürleşeceğine inanıp bunun için emek verenler olarak Gezi ve Kobani tutsaklarını özgürleştirmek için daha çok dayanışmaya, daha çok beraber olmaya ve daha çok mücadele etmeye ihtiyacımız var. Halk siyaseten bu amacı güden iktidara karşı bu güçlü mesajı veriyor. Bunu özellikle burada neden paylaşma gereği duydum. Çünkü doğrudan TMMOB ve bağlı odaları ilgilendiren bir konu. Bölgedeki meslek odalarının katkıları zaten çok büyük oldu. Türkiye genelinde TMMOB’un çok büyük katkıları oldu ama daha fazla katkınıza ihtiyacımız var."

Öte yandan yarın yapılacak olan seçimle sonlanacak olan TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu’nda tek liste yer alacak.