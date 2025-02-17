48 yıllık sır: Babası olarak bildiği kişi, biyolojik babasının katili çıktı!

Muğla'da yaşayan 50 yaşındaki Berrin Nalcı, yıllarca babası olarak bildiği Mahir Ayyıldız'ın biyolojik babası Mustafa Uyanık'ın katili olduğunu öğrendi.

Nalcı, yaklaşık iki yıl önce ablasıyla çıkan tartışmada "Sen babamın mirasçısı değilsin" sözleri üzerine babalık davası açtı.

Yapılan DNA testinde Nalcı'nın biyolojik babasının, babası olarak bildiği Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

Ula ilçesinde bir süre önce yaşamını yitiren Fatma Ayyıldız, Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.

Fatma Ayyıldız bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydettirdi.

Mahir Ayyıldız, o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle ormanda birlikte yakalayınca öldürdü.

Ayyıldız, olayın ardından, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız cezaevinden çıktıktan bir süre sonra hayatını kaybetti.

Fatma Ayyıldız da eşinden bir süre sonra öldü.

DNA TESTİ YAPILDI

Berrin Nalcı, 48 yaşına kadar Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi.

Nalcı, bir yıl önce ablasıyla tartıştı. Ablası tartışma sırasında "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" dedi.

Berrin Nalcı avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı.

Soybağı reddi davası için Nalcı'nin ile kütükte babası olarak görünen Mahir Ayyıldız'dan örnekler alındı.

Yapılan DNA testinde kütükte babası olarak kayıtlı olan Ayyıldız'ın Berrin Nalcı'nın babası olmadığı anlaşıldı.

UYANIK VE AYYILDIZ'IN MEZARI AÇILDI

Avukat Turbay, bu kez de Mahir Ayyıldız’ın eşiyle birlikte yakalayıp öldürdüğü Mustafa Uyanık için babalık davası açtı.

Davada 41 yıl önce cinayete kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma Ayyıldız'ın mezarı, 3 Mayıs'ta açıldı.

Mustafa Uyanık ile Fatma Ayyıldız'dan alınan örnekler, Berrin Nalcı'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı.

DNA testinde Nalcı'nın biyolojik babasının Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.