49,7 bin TL’lik eşarp aldılar

AKP’nin ekonomi politikası, Türkiye’deki on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum etti. Türkiye’de 20 milyonun üzerinde yurttaş, sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Yurttaşı en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakan derin ekonomik kriz, kamunun fahiş harcamalarına ise engel olmadı.

HIZ KESMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın birbiri ardında yürürlüğe koyduğu Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri de kamunun harcamalarını durduramadı. Dışişleri Bakanlığı’nın, “Temsil ağırlama faaliyetleri” kapsamında Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği satın alma işlemi de harcamaların hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu.

Dışişleri Bakanlığı 12 Mayıs’ta, “Hediyelik eşarp alım işi” başlıklı doğrudan temin alımı gerçekleştirdi. Kamu İhale Kurumu’nda yer alan bilgilere göre alım, Kanun’un 22-d maddesi kapsamında yapıldı. 12 Mayıs’ta doğrudan teminle gerçekleştirilen alımın sonucu aynı gün açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, fiyatları itibarıyla lüks olarak değerlendirilen bir tekstil zincirine eşarplar için 49 bin 727 TL ödedi.

Doğrudan temin alımı için hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde, eşarpların sayısı 10 olarak yazıldı. Bu kapsamda bakanlığın aldığı eşarpların adedi, 4 bin 972 TL olarak hesaplandı.

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ON MİLYONLARCA LİRA PARA

Türkiye’nin en temel sorunlarına dahi çözüm üretmeyen, hemen her seçim döneminde AKP için sahaya dökülen kabinenin 2025’in ilk çeyreğinde tanıtım için harcadığı toplam paranın büyüklüğü de dikkati çekiyor. Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın da aralarında olduğu 10 bakanlığın, Ocak-Mart döneminde temsil ve tanıtma için harcadığı toplam para, 32,6 milyon TL ile ifade ediliyor.