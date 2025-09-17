49 ilde ''tefecilik'' operasyonu: 115 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde eş zamanlı yapılan mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Düzce'nin de arasında bulunduğu 49 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, operasyonlarda yakalanan 115 şüpheli hakkında ''tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik'' suçlarından soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.