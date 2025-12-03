49 kişinin hayatını kaybettiği Emre Apartmanı davasında karar: Hapis cezası alan sanıklar tahliye edildi

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği Emre Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme, sanıklara 16 yıl 3 ay ile 19 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları vermesine rağmen, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti. Müşteki avukatı Sena Aytekin, "Tahliye kararına karşı itiraz yolunu kullanacağız ve sanıkların tutuklu şekilde yargılanmalarına devam etmesi için konunun takipçisi olacağız" dedi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar müteahhit Ali Emre, müteahhit Ahmet Yıldız ve mühendis Nazmi Tosun ile bir önceki duruşmada tahliye edilen mimar Erol Özuslu, depremde yakınlarını kaybeden müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Depremde yakınlarını kaybedenler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti; avukatları da sanıkların "olası kast" suçundan yargılanması gerektiğini ifade etti. Sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

SANIKLARA HAPİS CEZASI VERİLMESİNE RAĞMEN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanık Ali Emre'ye 19 yıl 6 ay hapis cezası vererek indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Aynı suçtan sanıklar Ahmet Yıldız ve Erol Özuslu'ya 16 yıl 3 ay, Nazmi Tosun'a ise 17 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, ayrıca sanıkların 2 yıl süreyle meslekten uzaklaştırılmasına hükmetti. Heyet, tutuklu sanıkların tahliyelerine de karar verdi.

"TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Müşteki avukatlarından Sena Aytekin, kararla ilgili şunları söyledi:

"13 celse boyunca tutuklu bir şekilde yargılanan sanıkların, yürütülen yargılama neticesinde yapmış oldukları eylemler 20 yıla yakın hapis cezasına hükmetmeyi gerektirmiştir. Dava konusu eylemlerin mahiyeti, toplum mağduriyeti ve hükmedilen cezalar dikkate alındığında verilen tahliye kararı ve yetersiz adli kontrol tedbirleri ile bu eylemleri gerçekleştiren sanıkların yurt dışına kaçmasına imkan sağlanmaları olasıdır. Toplumdaki birçok kişinin mağduriyetine sebep olan ilgili dava gibi büyük felaketlerin yaşandığı olaylarda verilecek kararlar ileride yaşanacak hak ihlallerin önüne geçebilmek açısından çok önemlidir. Bu sebeple verilen tahliye kararı ile cezaların caydırıcılığı ve toplumda adaletin tesisi açısından olumsuz bir etki yaratılacağı muhtemeldir. Verilen tahliye kararına karşı itiraz yolunu kullanacağımızı ve sanıkların tutuklu bir şekilde yargılanmalarına devam etmesi için konunun takipçisi olacağımızı belirtmekteyiz."