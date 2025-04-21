49 kişinin yargılandığı Saraçhane eylemlerine ilişkin 3. dava: Duruşma 24 Ekim'e ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda çalışma arkadaşına yönelik operasyonlar nedeniyle düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle yargılanan 49 kişiye ilişkin dava 24 Ekim'e ertelendi.

Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan ve aralarında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 14 tutuklunun bulunduğu 49 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Salon yetersizliği nedeniyle 70. Asliye Ceza yerine 27. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda yapılan duruşma, tutuklu gençlerin mahkeme salonuna getirilmesinin ardından başladı.

DURUŞMADAN

Tutuklu gençler, salona alkışlarla eşliğinde getirildi. Çocuklarını görmek isteyen aileler duruşma salonda ayağa kalktı ancak, güvenlik tarafından oturmaları istendi. Aileler ve güvenlik arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

"YARGILAMA DERHAL DURMALIDIR"

Duruşma, avukatlarının henüz delillerin toplanmamış olması ve bilirkişi raporunu hazırlanmamış olması nedeniyle iddianamenin iadesi talebi ile başladı. Avukatlar, "Savunmayı neye göre yapacağız? Yargılama derhal durmalıdır" dedi. Hakim iddianamenin iadesi talebini reddetti. Hakim ve avukatlar arasında yaklaşık 15 dakika süren tartışmada avukatlar, ortada somut delillerle belirlenmiş bir suç olmadığından savunma yapmama konusunda ısrar etti.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULDU

Bir tutuklunun avukatı "Hakim ve savcılar da baskı altında. Tarafsız karar veremiyorsunuz, tarafsızlığınızı yitirdiniz. Reddi hakim talebinde bulunuyoruz" dedi. Sanık avukatları delil olarak dosyaya konulan videoyu izlemek istediklerini ve ortada videonun olmadığını söyledi.

Hakim ise, "CD inceleme tutanakları var. Biz görmedik diyorsunuz ama dosyada var zaten" diye karşılık verdi.

SİBEL SUİÇMEZ’DEN POLİSE TEPKİ

Duruşma salonunda video çeken kişilere polis müdahale ederek, "Elinde telefon olan birini daha görürsem herkesi çıkartırım" dedi. Polisin sözüne tepki gösteren CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Duruşmayı polis değil, hakim idare eder. İşin cılkı çıkmış" dedi.

"KURU EKMEK" TARTIŞMASI

Avukatlar, öğle saatlerinde yargılananların yemek yemesi için ara verilmesini istedi. Hakim "Aşağıda ne varsa buraya getirin, burada yesinler. Bir gün kuru ekmek yesinler" dedi. Sanık aileleri hakime, "Sen ye kuru ekmek” diye tepki gösterdi. Avukatların tüm itirazlarına rağmen sanıkların savunması alınmaya başlandı. Sanıkların çoğu, “Savunma yapmayı reddediyorum. Ek süre talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

Cuma günü İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 99 sanıklı Saraçhane davasında 8 gazeteci ve 4 avukatla ilgili dosya ayrılmış, diğer sanıkların duruşması ise 3 Ekim'e, İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 90 sanıklı duruşma da 4 Temmuz'a ertelenmişti.