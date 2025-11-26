49. Sedat Simavi Ödülleri açıklandı: Gazetecilik ödülü Tolga Şardan’ın

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından her yıl TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına verilen ödüllerin bu yılki sahipleri açıklandı. Gazetecilikten edebiyata, bilimden spora dokuz farklı dalda verilen 2025 Sedat Simavi Ödülleri’nde gazetecilik ödülü Tolga Şardan’a layık görülürken, çeşitli kategorilerde övgü ve ödüle değer bulunan isimler de duyuruldu. Ödül töreninin tarihinin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.

TGC’nin açıkladığı listede, 11 Aralık 1953’te yaşamını yitiren Sedat Simavi’nin anısına 49 yıldır verilen ödüllerin sahipleri yer aldı. Her kategoride alanın uzman isimlerinden oluşan seçici kurullar, kasım ayı boyunca farklı tarihlerde toplanarak değerlendirmelerini yaptı.

TÜM KATEGORİLERDE ÖDÜLLER AÇIKLANDI

Gazetecilik Ödülü T24 yazarı Tolga Şardan’a verildi. Şardan, T24 İnternet haber sitesinde 22 Kasım 2024, 14 Ocak, 16-20 Mayıs, 3 Haziran 2025 tarihlerinde yayımlanan “Dorukhan Büyükışık cinayeti dosyası” başlıklı haber dizisi ile ödüle değer görüldü. Gazetecilik Övgü Ödülü ise 27 Ocak 2025’te Sabah gazetesinde yayımlanan “Bit pazarında vahşet” haberiyle Erdoğan Yapık’a verildi.

Radyo dalında Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi, NTV Radyo’da yayınlanan “Şehir Kuşçuları: Leylekler” programıyla ödüle değer bulundu. Radyo Övgü Ödülü, yine NTV Radyo’da “Pencere: Dünya Radyo Gününde Hataylı Radyocular Anlatıyor” programıyla Zeynepgül Alp’e verildi.

Televizyon haber kategorisinde Halil Sadri Yılmaz ve Kazım Gökçe, NOW TV’de yayımlanan gri pasaport skandalına ilişkin haberleriyle ödül aldı. Haber dalında övgüye değer bulunan çalışma ise NOW TV’de 12 Mart 2025’te yayınlanan Yeşim Karacaoğlu - Serhat Yağmur imzalı “Sen Beni Dolduruşa mı Getirmek İstiyorsun?” oldu.

Belgesel dalında TRT World yapımı “Zeytin Ağacının Altında” ile Zümrüt Sönmez ödüle layık görüldü. Karikatür ödülü, Leman’da yayımlanan “Pazar Sevişgenleri” bant karikatürüyle Metin Üstündağ'a verildi.

Edebiyat ödülünün sahibi İnci Aral olurken, “Verda’nın Ölümü” adlı romanı ödüle değer bulundu. Sosyal bilimler dalında Dr. Zafer Yılmaz, “Sağın Kasveti: Otoriter Liderler ve Çalınan İsyan” eseriyle ödül aldı.

Doç. Dr. Halil Özcan ise “İsmet Toto (1905-1937) Atatürk Hayranı Bir Arnavut Gencin Dünyası” adlı eseri nedeniyle övgüye değer bulundu.

Fen bilimleri ödülü Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş’e, sağlık bilimleri ödülü ise çoklu verici karaciğer nakli üzerine çalışmasıyla Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a verildi.

Spor ödülünün sahibi “Avrupa Cimnastik Şampiyonu” Adem Asil oldu; spor övgü ödülü ise “Dünya Para Yüzme Şampiyonu” Defne Kurta verildi.