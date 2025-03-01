49 yıllık kadastro davası sonuçlandı

Trabzon’un Araklı ilçesinde 1976 yılında açılan ve yıllardır devam eden kadastro davası 49 yıl sonra nihayet karara bağlandı. Türkiye’de uzun süren kadastro mahkemesi davalarının sonuçlandırılması için Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, tam 49 yıl önce başlayan dava, 13 Şubat 2025 tarihinde verilen kararla sona erdi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2024 yılı sonunda başlattığı çalışmalar kapsamında, yıllarca çözülemeyen kadastro davalarının nedenlerini tek tek analiz edilerek bu davaların hızla sonuçlandırılması için yargı teşkilatına teknik, teknolojik ve idari destekler sağladı. Bu süreçte yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili, keşif süreçleri, teknik eksiklikler, personel yetersizliği gibi birçok unsur nedeniyle yargılaması tamamlanamayan davalar masaya yatırıldı. Mahkemelerin daha hızlı sonuçlandırabilmesi için yeni stratejiler geliştirildi.

Araklı Tapulama Mahkemesi’ne 8 Ocak 1976 tarihinde açılan dava, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 2013 tarihli kararıyla Trabzon Kadastro Mahkemesi’ne devredildi. 442 tarafın yer aldığı ve 9 farklı parsele ilişkin mülkiyet ihtilaflarını içeren dosya, 2013 yılında Trabzon Kadastro Mahkemesi’ninde görülmeye devam etti. Yarım asırlık bu dava, Türkiye’de yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik reformların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Adalet Bakanlığı’nın kadastro mahkemelerindeki yoğunluğu azaltma ve geçmişe dönük mülkiyet ihtilaflarını çözme konusundaki çalışmaları sonucunda, 1976’dan bu yana bekleyen dava 2025 yılı itibarıyla nihayete erdi.

Bölge halkı için önemli bir sorun haline gelen bu davanın çözülmesi, uzun süredir tapu ve mülkiyet hakkı belirsizliği yaşayan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağladı. Yetkililer, benzer nitelikteki uzun süredir devam eden davaların hızla sonuçlandırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.