4’üncü İzmir Kadın ve İktisat Kongresi kapılarını açtı: Güçlü kadınlarla güçlü ekonomi

İzmir Kadın ve İktisat Kongresi’nin 4'üncüsü Ahmed Adnan Saygun Merkezi’nde kapılarını açtı.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) tarafından gerçekleştirilen kongre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ana sponsor REV Holding’in katkılarıyla gerçekleştirildi. 18-19 Şubat tarihlerinde gerçekleşen kongrenin bu seneki sloganı ise, “Güçlü kadınlarla, güçlü ekonomi” oldu. Kongre boyunca pek çok panel, söyleşi, açık oturum ve sempozyum gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bu ülkedeki insanların yarısı kadın yarısı erkek. Bir yarısını önünü açıyorsunuz diğer yarısını bağlıyorsunuz. Bu şekilde toplum kalkınamaz” dedi.

1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleşen kongrenin Türkiye’de bir kadın hareketini başlattığını ifade eden Tugay, “100 yılı geçmiş bu süreçten sonra dönüp kendimize baktığımız zaman, kendimize ayna tuttuğumuzda hala burada kadınlarla ilgili eşitsizliği konuşuyor olmamalıydık. Kadınların eğitimde, sosyal yaşamda, iş yaşamında , siyasette kotalara maruz kalmalarını konuşuyoruz. Hala o başlangıçtan 100 yıldan sonra şeyi noktada olmadığımız konuşuyoruz. Atatürk yaşasaydı şu an bize ne derdi nasıl bir puan verirdi diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Kadın olmadan kalkınma olmaz, ekonomi gelişmez, hiçbir şey olamaz” ifadelerini kullanan Tugay, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kadın çalışma arkadaşlarımızın titizliği, azmi, cesareti hepimizin gözlemleri. Benim de belediye başkanı olarak gözlemlediğim bir özellik. Bunun sadece İzmirli kadınlarda değil, Türk kadınlarının hepsinde var olduğuna yürekten inanıyorum. Türk kadınlarının her zaman önünde saygı ile eğildim, saygı ile eğilmeye devam ediyorum.”

KADIN EMEĞİNİN ÖNEMİ

Kongrenin açılışında konuşan BASİFED Başkanı Semiha Güneş, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1923’ün Ocak ayında gerçekleştirdiği Batı Anadolu gezisi boyunca halka yaptığı konuşmalarda, ‘zaferlerin süngüyle değil, iktisat ve ilimle taçlanması gerektiğini’ anlatıyordu. Bu yüzden, 17 Şubat 1923’te başlayacak İzmir İktisat Kongresi yeni Türkiye’nin ekonomik yol haritasını çizerken, 2 Şubat 1923 Kadınlar Kongresi de bu yol haritasının yarısını oluşturan kadın emeğinin önemini vurguluyordu.”

İki gün sürecek kongrede ufuk açıcı ve vizyoner katılımcılarla paneller, söyleşiler, açık oturumlar ve sempozyumlar düzenleyerek geleceğe iz bırakmayı hedeflediklerini belirten Güneş, “Bu kongre ile geçmiş ve gelecek arasında köprü oluyoruz. Geçmişten aldığımız kıymetli mirası bugünlere taşımaya çalışıyoruz. Kadınların üniversitelerde, parlamentoda, belediyelerde, sivil toplum örgütlerinde, iş dünyasında daha fazla görev almalarını; kadın girişimci, mühendis, doktor, öğretmen, sanatçı, sporcu ve daha sayamadığım hayatın her alanında çok daha başarılı olmalarını istiyoruz. Bir yandan da bugünden geleceğe kadınların öldürülmediği, hiçbir saldırıya uğramadığı, hayatın hiçbir alanında haksızlığa maruz kalmadığı, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, daha adil, daha insani, daha vicdani ve daha eşit bir ülke için mücadele veriyoruz. Haydi gelin İzmir’den geleceğe ilham olalım” diye konuştu.