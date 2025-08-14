4’üncü katan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Edirne’de oturduğu apartmanın 4’üncü katında düşen 59 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Edirne Mitat Paşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi Müftüoğlu Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve işe 3 gün önce başlayan Azerbaycan vatandaşı kadın bakıcısı ile yaşadığı evin 4’üncü katında henüz belirlenemeyen bir neden ile beton zemine düşen 59 yaşındaki Ceyhan Bulut, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ağır yaralanan Bulut’a yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede kalbi duran Bulut’a yaklaşık 40 dakika boyunca yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, evde bakıcı olan Azerbaycanlı kadının ifadesini almak üzere karakola götürdü.

"Pat diye bir ses duyduk"

Olayın yaşandığı gün nöbetçi eczane olduklarını ifade eden eczacı Kadir Aytaç, dışardan gelen yüksek sesle hemen dışarı çıktığını belirterek, "Sabahın erken saatlerinde pat diye bir ses duyduk. bende hemen hemen çıkıp baktığımda meğerse 4’üncü kata yaşayan komşum olduğunu öğrendim. Bende hemen sağlık ekiplerini aradım. daha sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ettiler. Maalesef 45 dakikalık kalp masajının ardından hayatını kaybettiğini öğrendik. Üzücü bir olay" dedi.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.