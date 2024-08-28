4’üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Maltepe’de inşaat halindeki 4 katlı binanın asansör boşluğundan zemine düşen işçi Mustafa Aydın hayatını kaybetti. Çınar Mahallesi Çınar sokakta dün saat 09.30 sıralarında meydana gelen 4 katlı bina inşaatında çalışan 53 yaşındaki Mustafa Aydın bir anda dengesini kaybetti. Aydın el arabasıyla kum döktüğü sırada asansör boşluğundan zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri inşaatın zeminine düşen Mustafa Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin incelemelerinin ardından Mustafa Aydın’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İnşaatın sorumluları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.