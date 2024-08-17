4x4’lük direniş sürüyor

Haber Merkezi

Sabancı Holding'e ait İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan CarrefourSA market zincirine bağlı DGR (Doğru) isimli taşeron firmanın Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi 6 işçiyi işten çıkarılmasının ardından başlatılan eylem 4’üncü gününde de sürdü. DGD-SEN öncülüğünde başlatılan eyleme çok sayıda işçi destek verdi.

MA’da yer alan habere göre İşçilerin büyük sorunlar yaşadığını belirten DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na seslendi. Acar şunları söyledi:

“Bakanlığın buraya bir müfettiş göndermesi gerekiyor. Günlerdir şikâyetlerimizi dile getiriyoruz, ancak hiçbir çözüm üretilmedi. Memleketin yönetimi hakkında konuşuyoruz ve fotoğraflar paylaşıyoruz ama kimse harekete geçmiyor. Defalarca bu durumun düzeltilmesini talep ettik ve bu şartlarda çalışmak istemediğimizi söyledik. Her talebimizi gözardı edip işçileri baskı altında tutmaya çalıştılar. Bizler iş bırakıp tekrar direndik.”