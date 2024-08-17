Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

4x4’lük direniş sürüyor

Çalışma Yaşamı
  • 17.08.2024 06:00
  • Giriş: 17.08.2024 06:00
  • Güncelleme: 17.08.2024 09:32
4x4’lük direniş sürüyor
Fotoğraf: Evrensel

Haber Merkezi

Sabancı Holding'e ait İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan CarrefourSA market zincirine bağlı DGR (Doğru) isimli taşeron firmanın Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi 6 işçiyi işten çıkarılmasının ardından başlatılan eylem 4’üncü gününde de sürdü. DGD-SEN öncülüğünde başlatılan eyleme çok sayıda işçi destek verdi.

MA’da yer alan habere göre İşçilerin büyük sorunlar yaşadığını belirten DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na seslendi. Acar şunları söyledi:

“Bakanlığın buraya bir müfettiş göndermesi gerekiyor. Günlerdir şikâyetlerimizi dile getiriyoruz, ancak hiçbir çözüm üretilmedi. Memleketin yönetimi hakkında konuşuyoruz ve fotoğraflar paylaşıyoruz ama kimse harekete geçmiyor. Defalarca bu durumun düzeltilmesini talep ettik ve bu şartlarda çalışmak istemediğimizi söyledik. Her talebimizi gözardı edip işçileri baskı altında tutmaya çalıştılar. Bizler iş bırakıp tekrar direndik.”

BirGün'e Abone Ol