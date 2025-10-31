'5,5 milyonluk kırmızı kart bahisi' iddiası: Özel gündeme getirdi, başsavcılık soruşturma başlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde 'kırmızı karta 5,5 milyon liralık bahis oynandığı' yönündeki iddia üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in dün Esenyurt'taki konuşmasında, "İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında, Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyon liralık kırmızı karta bahis oynamış" sözlerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'in açıklamasını değerlendirip harekete geçti. Savcılık, söz konusu iddianın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutukluluğunun birinci yılı nedeniyle Esenyurt’ta düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı. Özel, konuşmasında, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı tarafından açıklanan bahis skandalına değinerek dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Milli Piyango biletlerini anımsatan Özel, şunları söyledi:

"571 hakem var Türkiye’de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Yani bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık ve maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371’i bahisçi çıkmış. 152’si aktif olarak bahis oynamış. İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart vermiş hakem. Aynı gün Kuzey Kıbrıs’tan birisi 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş. Yöneten adam bunları üstüne almıyor, ‘Devletimiz ne yapsın, yargımız üstüne düşeni yapmasın mı? Bunların üstüne gidiyor’ diyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye’yi başlatacak."