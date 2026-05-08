5,5 yıl önce kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın babasından çağrı: Dosya yeniden açılsın

Hatay'da 5,5 yıl önce balık avlamak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan, o dönem 23 yaşında olan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan'ın babası Cumali Gündoğan, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti.

Defne ilçesinden Samandağ'a 31 Aralık 2020'de gelen kaynak ustası Ali Nail Gündoğan, arkadaşı S.T. ile birlikte bot ile denize açıldı.

O dönem 23 yaşında olan Gündoğan, botuyla birlikte denizde kayboldu.

Bölgede geniş çaplı başlatılan arama çalışmasında arkadaşı, kıyıdan 73 metre uzaklıktaki kayalıklarda bulundu.

S.T, botun rüzgarda savrulduğunu, kendisinin denize düşerek kayalıklara çıktığını ancak Gündoğan'ın botla gözden kaybolduğunu söyledi.

DOSYA KAPATILDI

Ali Nail'in babası Cumali Gündoğan, "Arkadaşı, rüzgarın botu savurduğunu ve kendisinin 10 saat boyunca kayalıkta beklediğini söylüyor. Kendisine 'Oğlum suya düştü mü?' diye sordum, 'Hayır' dedi. Suya düşmediyse neden bizi aramadı? Yanlarında üç tane telefon vardı. O soğukta sabaha kadar nasıl beklediler? Bunların hepsi cevapsız soru işaretidir. CİMER’den gelen kayıtlarda oğlumun telefonunun karada sinyal verdiği ve o gece bir dakikalık yardım talebinde bulunduğu görünüyor. Tüm bu belgeleri savcılığa sunduk. Bir önceki savcı, bana 'Gözün aydın, telefonu bulduk' dedi ama aradan yıllar geçti, dosya kapatıldı" diye konuştu.

Arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını isteyen baba Gündoğan, "Lütfen bu dosya yeniden açılsın. 5,5 yıldır oğlumun başına ne geldiğini öğrenmek için yanıp tutuşuyorum. Ortada ne bot var ne oğlum. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyorum" dedi.