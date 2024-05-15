5,9 milyar TL’lik danışmışlar

Mustafa BİLDİRCİN

Saray’ın harcamalarına, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine ve sermayeye sağlanan ayrıcalıklara dokunmayan kamuda tasarruf paketi tartışılırken kamunun danışmanlık için ödediği para, “Tasarruf yanlış yerde aranıyor” yorumlarının haklılığını ortaya koydu. 2021-2023 döneminde kamu adına 5 milyar 929 milyon TL’lik danışmanlık hizmeti satın alındı.

AKP iktidarındaki lüks ve şatafatın itirafı niteliğini taşıyan kamuda tasarruf paketinin ardından gözler, kamunun harcama kalemlerine çevrildi. Kamu İhale Kurumu istatistikleri ise iktidarın bütçeye yönelik hoyrat tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sayıştay’ın, “Kurum bünyesinde çalışan personel ile çözülebilecek işler için dahi dışarıdan danışmanlık alınıyor” tespitini anımsatan veriye göre, 2021-2023 döneminde kamunun danışmanlık hizmeti için ödediği para 6 milyar TL'ye dayandı.

Kamu Alımları İzleme raporlarına göre, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında danışmanlık için fahiş ödemeler gerçekleştirildi. Danışmanlık hizmet alımı için 2023 yılında ödenen para, 2021 yılına oranla yüzde 499,2 arttı.

KESENİN AĞZI AÇIK

2021 yılına yönelik Kamu Alımları İzleme Raporu’na göre, 2021’de 624 milyon 571 bin TL’lik danışmanlık hizmet alımına imza atıldı. Toplam 624,5 milyon TL’lik danışmanlık alımının 575,3 milyon TL’lik bölümünün, açık ihale yoluyla gerçekleştirildiği bildirildi. Kamunun danışmanlık hizmeti alımı için ödediği parada 2022 ve 2023 yıllarında ise çarpıcı artış yaşandı. Buna göre, danışmanlık hizmet alımı için düzenlenen ihaleler kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında harcanan para sırasıyla 1 milyar 561 milyon 738 bin TL ve 3 milyar 742 milyon 880 bin TL oldu.

2023’TE 3,7 MİLYAR TL

Yalnızca 2023 yılında imza atılan 3,7 milyar TL’lik danışmanlık hizmet alım harcamasının ihale türlerine göre dağılımı ise şöyle:

• Açık ihale: 3 milyar 391 milyon 86 bin TL

• Doğrudan temin: 73 milyon 720 bin TL

• İstisna: 278 milyon 74 bin TL