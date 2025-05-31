5 adımda eski ehliyet nasıl yenilenir? 31 Temmuz’a dikkat!

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Bu tarihe kadar yalnızca 15 TL ödeyerek ehliyetinizi yenileyebilirsiniz. Ancak 1 Ağustos’tan itibaren bu ücret B sınıfı ehliyet için 7.438 TL’ye çıkacak.

ESKİ EHLİYETLER NE ZAMAN GEÇERSİZ SAYILACAK?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, 31 Temmuz 2025 sonrası eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Vatandaşların son günlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerini son dakikaya bırakmamaları öneriliyor.

ESKİ TİP EHLİYET 5 ADIMDA NASIL YENİLENİR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi şu şekilde gerçekleşiyor:

1. Randevu Alın

Sürücü belgesi yenileme işlemleri için ilk adım randevu oluşturmak. Bunu üç farklı yolla yapabilirsiniz:

https://randevu.nvi.gov.tr

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2. Gerekli Belgeleri Hazırlayın

Başvuru sırasında yanınızda bulunması gereken belgeler:

Eski tip sürücü belgesi

15 TL ödendiğine dair dekont (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı)

Geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu

Son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf

(Ödeme https://ivd.gib.gov.tr üzerinden ya da anlaşmalı bankalardan yapılabiliyor.)

3. Nüfus Müdürlüğüne Gidin

Belgeleri hazırladıktan sonra, randevu alınan nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Randevusuz başvuru da mümkün olmakla birlikte, yoğunluk yaşanabileceğinden randevu alınması tavsiye ediliyor.

4. Geçici Belgeyle Araç Kullanın

Başvurudan sonra ehliyetiniz kişiselleştirme sürecine girer. Bu süreç en geç 2 iş günü içinde tamamlanır. Bu sürede e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam edebilirsiniz.

5. Yeni Ehliyet Teslimi

Yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese teslim edilir. Teslim süresi:

İl merkezlerinde: 1 gün

Diğer illerde: 2 gün

İlçelerde: 4 gün

Alternatif olarak, başvuru sırasında belirteceğiniz bir kişiye teslim edilmesi de mümkündür.

EHLİYET YENİLEMEDE 1 AĞUSTOS’TAN SONRA NE DEĞİŞECEK?

Şu anda sadece 15 TL ücretle yenilenebilen sürücü belgeleri, 1 Ağustos 2025’ten itibaren B sınıfı için 7.438 TL’ye mal olacak. Bu nedenle milyonlarca sürücü için erken başvuru yapmak hem maddi hem de zaman açısından büyük avantaj sağlayacak.

Eski tip ehliyet 2025'te yenilemezse ne olur?

31 Temmuz 2025 sonrası eski sürücü belgesi geçersiz sayılır, araç kullanmanız yasal olmaz.

Ehliyet yenileme için sağlık raporu nereden alınır?

Yetkili devlet hastaneleri, aile hekimleri veya özel sağlık kuruluşlarından alınabilir.

Yenileme için yaş sınırı var mı?

Hayır, ehliyet sahibi herkes belirtilen süre içinde başvuru yapabilir.