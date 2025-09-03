5. Aizanoi Kısa Film Festivali iptal edildi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

4-5-6 Eylül 2025 tarihlerinde Kütahya ve Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’nde düzenlenmesi planlanan 5. Aizanoi Kısa Film Festivali iptal edildi. Düzenleme Kurulu, mevcut koşulların etkinliğin gerçekleşmesine izin vermediğini duyurdu.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Aizanoi Antik Kenti, son yıllarda kısa film festivaliyle de adından söz ettiriyordu. Antik kentin tarihi atmosferinde sinemaseverleri bir araya getirmeyi hedefleyen festival, beşinci yılında da genç yönetmenlere ve bağımsız sinemaya alan açmayı planlıyordu.

Ancak Festival Düzenleme Kurulu, yaptığı açıklamada “Festivalimiz, Kütahya ve Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’nde sinemaseverlerle buluşmayı hedefliyordu. Ancak mevcut koşullar nedeniyle etkinliği planladığımız şekilde gerçekleştirmemiz mümkün olmamıştır. Gösterdiğiniz ilgi, destek ve anlayış için teşekkür eder; gelecek yıllarda yeniden buluşmayı temenni ederiz” ifadelerine yer vererek iptali kamuoyuna duyurdu.